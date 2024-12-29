Что происходит в Торецке Донецкой области: отчет ISW

Украинские и российские войска недавно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря, указывают, что украинские войска недавно отвоевали позиции в центральной и северной части города.

Об этом говорится в отчете ISW.

Бої у Торецьку

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Рудничной в западной части Торецкой.

"Российские войска продолжили атаки в центральной части Торецкой в районе шахты "Центральная" и Центрального рынка, а также в северной части Торецкой в районе стадиона "Авангард" и к западу от Торецка в районе Щербиновки 27 и 28 декабря", — говорится в отчете.

Сообщается, что на Торецком направлении действуют подразделения 9-й мотострелковой бригады и 80-го отдельного разведывательного батальона "Спарта" российской 51 общевойсковой армии.

Как отмечалось ранее, враг продолжает штурмовать Торецк. Российские штурмовики, участвующие в боях, в основном состоят из нарушителей дисциплины. Оказывающиеся в плену солдаты утверждают, что российское командование "бросает их на убой".

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