Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
ВСУ пленили гражданина Египта на Торецком направлении, который воевал на стороне РФ

ВСУ пленили гражданина Египта на Торецком направлении, который воевал на стороне РФ

Дата публикации
Просмотры
1315
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
ВСУ пленили гражданина Египта на Торецком направлении, который воевал на стороне РФ

ВСУ взяли в плен египтянина, воевавшего на стороне РФ. / Фото: 28 ОМБр

Из-за языкового барьера бойцам пришлось объяснять пленному ситуацию жестами.

На Торецком направлении российские оккупанты продолжают безуспешно атаковать позиции ВСУ, но последний штурм особенно удивил украинских военных. В составе группы штурмовиков находился гражданин Египта, сдавшийся в плен.

Об этом сообщила пресс-служба 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Группа окупантов, пользуясь туманной погодой, попыталась приблизиться к позициям пехотинцев 2-го механизированного батальона 28-й ОМБр. Украинские военные встретили их шквальным огнем, уничтожив большинство врагов.

Один из штурмовиков, как оказалось, решил сдаться. В ходе допроса выяснилось, что он гражданин Египта. Из-за языкового барьера бойцам пришлось объяснять пленному ситуацию жестами.

Благодаря слаженным действиям украинских военных и дронов Батальона беспилотных систем удалось полностью нейтрализовать угрозу: большинство штурмовиков уничтожено, а один взят в плен.

Напомним, что Торецк в Донецкой области является важной точкой для оккупационной армии РФ. Угроза захвата города россиянами захватчиками остается.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация