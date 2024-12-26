ВСУ пленили гражданина Египта на Торецком направлении, который воевал на стороне РФ

На Торецком направлении российские оккупанты продолжают безуспешно атаковать позиции ВСУ, но последний штурм особенно удивил украинских военных. В составе группы штурмовиков находился гражданин Египта, сдавшийся в плен.

Об этом сообщила пресс-служба 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Группа окупантов, пользуясь туманной погодой, попыталась приблизиться к позициям пехотинцев 2-го механизированного батальона 28-й ОМБр. Украинские военные встретили их шквальным огнем, уничтожив большинство врагов.

Один из штурмовиков, как оказалось, решил сдаться. В ходе допроса выяснилось, что он гражданин Египта. Из-за языкового барьера бойцам пришлось объяснять пленному ситуацию жестами.

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Благодаря слаженным действиям украинских военных и дронов Батальона беспилотных систем удалось полностью нейтрализовать угрозу: большинство штурмовиков уничтожено, а один взят в плен.

Напомним, что Торецк в Донецкой области является важной точкой для оккупационной армии РФ. Угроза захвата города россиянами захватчиками остается.