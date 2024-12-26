Отравление угарным газом на Закарпатье: среди пострадавших – двое детей

В селе Заболотное Билковской громады четыре человека отравились угарным газом.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

38-летняя женщина, занимаясь домашними делами, вдруг почувствовала ухудшение самочувствия и смогла позвонить по телефону соседям. Они помогли ей и другим членам семьи – 17-летней дочери, 11-летнему сыну, а также 39-летней односельчанке выйти на свежий воздух.

"Пострадавших оперативно доставили в больницу. Предварительный диагноз – отравление угарным газом!" – говорится в сообщении.

Напомним, на Прикарпатье мать и трое детей отравились угарным газом.

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