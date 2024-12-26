Отруєння чадним газом на Закарпатті: серед постраждалих – двоє дітей

В селі Заболотне Білківської громади четверо людей отруїлися чадним газом.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

38-річна жінка, займаючись домашніми справами, раптом відчула погіршення самопочуття та змогла зателефонувати сусідам. Вони допомогли їй та іншим членам сім'ї – 17-річній доньці, 11-річному сину, а також 39-річній односельчанці, вийти на свіже повітря.

"Постраждалих оперативно доправили до лікарні. Попередній діагноз – отруєння чадним газом!" – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Прикарпатті мати і троє дітей отруїлися чадним газом.

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