Отруєння чадним газом на Закарпатті: серед постраждалих – двоє дітей

Постраждалих доправили до лікарні.
В селі Заболотне Білківської громади четверо людей отруїлися чадним газом.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
38-річна жінка, займаючись домашніми справами, раптом відчула погіршення самопочуття та змогла зателефонувати сусідам. Вони допомогли їй та іншим членам сім'ї – 17-річній доньці, 11-річному сину, а також 39-річній односельчанці, вийти на свіже повітря.
"Постраждалих оперативно доправили до лікарні. Попередній діагноз – отруєння чадним газом!" – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Прикарпатті мати і троє дітей отруїлися чадним газом.
Читайте також: