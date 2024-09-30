На Прикарпатті мати і троє дітей отруїлися чадним газом

Навіть при низьких концентраціях, тривале вдихання чадного газу може суттєво негативно вплинути на здоров'я.
В Івано-Франківську 29 вересня мати та троє дітей отруїлися чадним газом та були госпіталізовані.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Медики повідомили рятувальникам про ймовірне отруєння чадним газом о 17:15. До лікарні доправили двох хлопчиків 2015 та 2018 років народження, дівчинку 2008 року народження та їхню матір 1988 року народження.
Рекомендації для запобігання отруєнню чадним газом:
- Під час роботи з газовими приладами тримайте вікна відкритими або провітрюйте приміщення.
- Не використовуйте опалювальні прилади, якщо немає належної тяги в димарі.
- При встановленні газових колонок чи котлів передбачте окремий димар для відведення продуктів згоряння.
- Якщо користуєтеся твердим паливом, не закривайте витяжку до повного згорання.
- Уникайте використання газових приладів у сильний вітер, оскільки це може призвести до зворотної тяги. Контролюйте колір полум'я на пальниках: воно має бути синім або фіолетовим. Жовте полум'я вказує на неповне згоряння газу, тому варто відрегулювати подачу повітря.
- Не використовуйте газові прилади не за призначенням, наприклад, не грійте приміщення за допомогою газової плити.
- Регулярно перевіряйте роботу печі та газового обладнання.
- Встановлюйте датчики чадного газу для підвищення рівня безпеки.
Нагадаємо, у МОЗ писали про те, як уберегтися від отруєння.
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