На Прикарпатті мати і троє дітей отруїлися чадним газом

Навіть при низьких концентраціях, тривале вдихання чадного газу може суттєво негативно вплинути на здоров'я.

В Івано-Франківську 29 вересня мати та троє дітей отруїлися чадним газом та були госпіталізовані.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Медики повідомили рятувальникам про ймовірне отруєння чадним газом о 17:15. До лікарні доправили двох хлопчиків 2015 та 2018 років народження, дівчинку 2008 року народження та їхню матір 1988 року народження.

Рекомендації для запобігання отруєнню чадним газом:

Під час роботи з газовими приладами тримайте вікна відкритими або провітрюйте приміщення.

Не використовуйте опалювальні прилади, якщо немає належної тяги в димарі.

При встановленні газових колонок чи котлів передбачте окремий димар для відведення продуктів згоряння.

Якщо користуєтеся твердим паливом, не закривайте витяжку до повного згорання.

Уникайте використання газових приладів у сильний вітер, оскільки це може призвести до зворотної тяги. Контролюйте колір полум'я на пальниках: воно має бути синім або фіолетовим. Жовте полум'я вказує на неповне згоряння газу, тому варто відрегулювати подачу повітря.

Не використовуйте газові прилади не за призначенням, наприклад, не грійте приміщення за допомогою газової плити.

Регулярно перевіряйте роботу печі та газового обладнання.

Встановлюйте датчики чадного газу для підвищення рівня безпеки.

Нагадаємо, у МОЗ писали про те, як уберегтися від отруєння.

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