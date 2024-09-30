На Прикарпатье мать и трое детей отравились угарным газом

Даже при низких концентрациях длительное вдыхание угарного газа может существенно негативно повлиять на здоровье.
В Ивано-Франковске 29 сентября мать и трое детей отравились угарным газом и были госпитализированы.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Медики сообщили спасателям о вероятном отравлении угарным газом в 17:15. В больницу доставили двух мальчиков 2015 и 2018 годов рождения, девочку 2008 года рождения и их мать 1988 года рождения.
Рекомендации по предотвращению отравления угарным газом:
- При работе с газовыми приборами держите окна открытыми или проветривайте помещение.
- Не используйте отопительные приборы, если отсутствует надлежащая тяга в трубе.
- При установке газовых колонок или котлов предусмотрите отдельный дымоход для отвода продуктов сгорания.
- Если вы используете твердое топливо, не закрывайте вытяжку до полного сгорания.
- Избегайте использования газовых приборов в сильном ветре, так как это может привести к обратной тяге. Контролируйте цвет пламени на горелках: оно должно быть синим или фиолетовым. Желтое пламя указывает на неполное сгорание газа, поэтому следует отрегулировать подачу воздуха.
- Не используйте газовые приборы не по назначению, например, не грейте помещение с помощью газовой плиты.
- Регулярно проверяйте печь и газовое оборудование.
- Установите датчики угарного газа для повышения уровня безопасности.
Напомним, в Минздраве писали о том, как уберечься от отравления.
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