Афганские талибы начали боевые действия против Пакистана

Никаких подробностей о жертвах или конкретных районах поражения не сообщается.

Афганские талибы нанесли удары по объектам на территории соседнего Пакистана.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

Агентство отмечает, что в заявлении говорится об ударах, нанесенных вне "гипотетической линии". Это выражение афганские власти используют для обозначения границы с Пакистаном, которую они не признают.

Reuters пишет, что силы талибов атаковали "несколько точек" в соседнем Пакистане спустя несколько дней после того, как пакистанская авиация совершила воздушный обстрел Афганистана.

Тогда афганцы заявили, что в результате бомбардировки пакистанскими военными самолетами восточной провинции Пактика в Афганистане во вторник, 24 декабря, погибли по меньшей мере 46 человек, большинство из которых были дети и женщины.

Как известно, у соседей – напряженные отношения. Пакистан утверждает, что несколько атак боевиков, произошедших в его стране, были совершены с афганской земли. Талибан эти обвинения отрицает.

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