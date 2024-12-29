Потери РФ на фронте в сутки: Генштаб назвал новые цифры

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 28 декабря составили 785 930 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1730 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 785 930 (+1730) человек

танков ‒ 9656 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 19981 (+11)

артиллерийских систем – 21450 (+42)

РСЗО – 1256

средства ПВО ‒ 1032

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21038 (+25)

крылатые ракеты ‒ 3003

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 32410 (+82)

специальная техника ‒ 3670 (+2)

Ранее Александр Сырский сообщил, что общие потери врага за все это время составляют около 785 тысяч военных.

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