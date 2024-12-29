В КНДР приняли стратегию "самого жестокого" противодействия США — Reuters

Диктатор КНДР требует прогресса в области оборонной науки и технологий для укрепления военно-потенциала.

В Северной Корее на прошлой неделе состоялось политическое совещание правящей партии, которое провел местный диктатор Ким Чен Ин.

Об этом сообщает Reuters.

На встрече было принято решение, что КНДР применит против США "жесточайшую" стратегию для защиты собственной безопасности и национальных интересов.

В отчете указывается, что союзнические отношения между США и Японией и Южной Кореей были расширены до "ядерного военного блока", а Сеул стал "антикоммунистическим форпостом" США.

"Эта реальность ясно показывает, в каком направлении нам следует двигаться, что и как нам следует делать", – цитирует Reuters отчет.

Кроме того, диктатор КНДР требует прогресса в области оборонной науки и технологий для укрепления военно-потенциала.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме ошеломили количество потерь в войсках КНДР.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что мир почти ничего не делает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и КНДР.

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