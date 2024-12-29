"Есть ощущение, что они спешат": военный ВСУ о постоянных атаках врага

Российские захватчики продолжают постоянные атаки, пытаясь забрасывать "пушечным мясом", бронетехникой и дронами позиции Сил обороны. При этом есть ощущение, что враг очень торопится что-нибудь выполнить.

Об этом в эфире Эспрессо заявил главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.

Он рассказал, что захватчики постоянно атакуют дронами, что затрудняет перемещение как днем, так и ночью. Двигаться наши военные могут в непогоду, так постоянно проводят дистанционное минирование.

"Сейчас нельзя сказать, что у противника во всем преимущество, у него только есть возможность бросать в "мясные" штурмы малые группы. А у нас проблема в том, что мы воюем три года без ротации и достаточного пополнения. В этой ситуации не да сила врага, как наша слабость, а это человеческое пополнение, дает ему добывать определенные успехи", — заявил Сиротюк.

Он отметил, что этот год был эффективен для захватчика, но силам ВСУ нужно продолжать уничтожать врага.

"Я чувствую, что враг в перенапряжении, то есть ему это все так легко не удается. Россияне идут в эти атаки, практически все гибнут. Я не верю, что у них там безлимитный поток из "Мордора". Есть ощущение, что они спешат", – резюмировал Юрий Сиротюк.

Напомним, ранее сообщалось, что DeepState опроверг заявление по поводу "вероятного захвата" Курахового.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне должны приказ убивать солдат КНДР, чтобы те не попали в плен.

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