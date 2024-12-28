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Глава МИД Германии призвала ввести санкции против "теневого флота" РФ

Глава МИД Германии призвала ввести санкции против "теневого флота" РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок / Фото: Associated Press

В настоящее время российский "теневой флот" представляет главную угрозу окружающей среде и безопасности Европы.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что против российского "теневого флота" необходимо ввести санкции, поскольку он может проводить диверсии в Балтийском море.

Об этом информирует WAZ.

"В настоящее время корабли почти ежемесячно повреждают важные подводные кабели в Балтийском море. Поверить в совпадения более чем сложно. Это срочный тревожный сигнал для всех нас. Подводные кабели — это коммуникационные артерии, которые держат наш мир вместе", — заявила Бербок.

Она отметила, что в Финляндии было задержано российское судно, относящееся к так называемому "теневому флоту" РФ, представляющему главную угрозу для окружающей среды и безопасности Европы, поэтому ЕС должен ввести санкции против него.

Министерство подчеркнуло необходимость усилить безопасность критической инфраструктуры и больше вкладывать в национальную защиту. Кроме того, она призвала Евросоюз активнее развивать сотрудничество с НАТО.

"Пока мы обсуждаем с нашими партнерами по НАТО, как мы можем лучше защитить Балтийское море от гибридных угроз", — отметила Бербок.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море.

Кроме того, мы ранее информировали, что Финляндия задержала нефтяной танкер "теневого флота" России: в чем его подозревают.

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