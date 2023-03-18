Как найти край скотча: простые лайфгаки, которые помогут экономить время

Хотя это и незначительная, но довольно раздражительная проблема, когда нужно найти край скотча, но сделать это быстро довольно сложно. Как это сделать и не страдать – читайте в материале ТСН.ua.

Простые лайфгаки, как задеть быстро край скотча

Знание о том, как найти край скотча, пригодится любому человеку. Ведь бывают ситуации, когда нужно это сделать быстро и не портить себе нервы. Вот два простых лайфгака:

Возьмите обычный фломастер (желательно, чтобы цвет был достаточно темный) или хорошо подточенный карандаш. Выбранные принадлежности проведите по поверхности липкой ленты, тогда край скотча станет хорошо видимым. Ведь на месте стыка появится краска от фломастера или кусочки графита карандаша. Возьмите любое вещество, имеющее консистенцию порошка (мука, сода, мел). Обмажьте палец в этом веществе, а затем проведите им по поверхности липкой ленты. Конец сразу станет заметным, потому что на краю скотча образуется белая линия. Там всегда остается небольшая часть клея, который может не ощущаться на ощупь, но порошок сразу к нему прилипнет.

Используя эти способы, вы не будете лишний раз нервничать, когда не сможете найти край скотча.

Как не потерять край скотча: легкий способ

Также существует один простой способ, помогающий не потерять край скотча и затем быстрее его найти. После каждого раза использование липкой ленты ее конец нужно приклеивать к любому небольшому предмету. Он будет препятствовать приклеиванию скотча к самому себе. Для этого прекрасно подойдет монета, спичка, скрепка, небольшая бумажка.

Также можно просто согнуть хвостик на конце скотчка отвечи – это не даст ему прилипнуть к ленте.

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