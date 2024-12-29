В Сумской области раздалось 239 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 65 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 239 взрывов.
- Хотинская община: враг бил из гранатометов обстрелы (14 взрывов), артиллерии (18 взрывов), минометов (27 взрывов), FPV-дронами (8 взрывов).
- Краснопольское общество: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (9 взрывов), минометные обстрелы (34 взрыва), атаку FPV-дронов (3 взрыва).
- Великописаревское общество: нанесены атаки FPV-дронами (8 взрывов), артиллерийский обстрел (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов).
- Шалыгинская община: зафиксированы атаки FPV-дронами (4 взрыва), минометные обстрелы (7 взрывов).
- Средино-будская община: произошли атаки FPV-дронов (3 взрыва), минометный обстрел (7 взрывов), гранатометный обстрел (30 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Эсманьская община: совершены атаки FPV-дронами (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (31 взрыв).
- Путивльская община: были атаки FPV-дронами (2 взрыва).
- Миропольское общество: зафиксированы атаки FPV-дронами (2 взрыва), минометный обстрел (23 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили КАБами по поселку на Харьковщине, в результате чего погиб и ранен.
Кроме того, мы ранее информировали, что разведка Британии вскрыла детали новой тактики российских ракетных ударов.
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