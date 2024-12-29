На Сумщині пролунало 239 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 65 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 239 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Хотінська громада: ворог бив з гранатометів обстріл (14 вибухів), артилерії (18 вибухів), мінометів (27 вибухів), FPV-дронами (8 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (9 вибухів), мінометні обстріли (34 вибухи), атаку FPV-дронів (3 вибухи).

Великописарівська громада: завдано атаки FPV-дронами (8 вибухів), артилерійський обстріл (2 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано атаки FPV-дронами (4 вибухи), мінометні обстріли (7 вибухів).

Середино-Будська громада: відбулися атаки FPV-дронів (3 вибухи), мінометний обстріл (7 вибухів), гранатометний обстріл (30 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено легковий автомобіль.

Есманьська громада: здійснено атаки FPV-дронами (2 вибухи), артилерійські обстріли (31 вибух).

Путивльська громада: були атаки FPV-дронами (2 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано атаки FPV-дронами (2 вибухи), мінометний обстріл (23 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили КАБами по селищу на Харківщині, в результаті чого є загиблий і поранені.

Крім того, ми раніше інформували, що розвідка Британії розкрила деталі нової тактики російських ракетних ударів.

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