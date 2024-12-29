Астрологический прогноз на 29 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: решая важный вопрос, нужно обратить внимание на непривычные способы, позволяющие посмотреть на проблему под неожиданным углом зрения.
Символ дня: Кувшинка.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.
За какую часть тела отвечает: органы зрения.
Болезни дня: необходимо беречь зрение: не читать при плохом освещении и не сидеть долго за компьютером.
Питание дня: нужно отказаться от мяса м выпечки, остальные продукты употреблять умеренно.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: предпочтительна женская и любовная магия – преимущественно привороты и отвороты.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают, что нас ждет в будущем.
Табу дня: категорически запрещено что-либо рвать, разрушать и ломать.
Цитата дня: «Суета еще никого и никогда не приводила к успеху. Чем больше покоя в душе, тем легче и быстрее решаются все вопросы» (Джулиана Вильсон).
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