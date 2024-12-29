Астрологический прогноз на 29 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: решая важный вопрос, нужно обратить внимание на непривычные способы, позволяющие посмотреть на проблему под неожиданным углом зрения.

Символ дня: Кувшинка.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

За какую часть тела отвечает: органы зрения.

Болезни дня: необходимо беречь зрение: не читать при плохом освещении и не сидеть долго за компьютером.

Питание дня: нужно отказаться от мяса м выпечки, остальные продукты употреблять умеренно.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: предпочтительна женская и любовная магия – преимущественно привороты и отвороты.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают, что нас ждет в будущем.

Табу дня: категорически запрещено что-либо рвать, разрушать и ломать.

Цитата дня: «Суета еще никого и никогда не приводила к успеху. Чем больше покоя в душе, тем легче и быстрее решаются все вопросы» (Джулиана Вильсон).

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