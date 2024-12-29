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Астрологический прогноз на 29 декабря

Астрологический прогноз на 29 декабря

Кувшинка - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: решая важный вопрос, нужно обратить внимание на непривычные способы, позволяющие посмотреть на проблему под неожиданным углом зрения. 

Символ дня: Кувшинка. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: белый. 

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

За какую часть тела отвечает: органы зрения. 

Болезни дня: необходимо беречь зрение: не читать при плохом освещении и не сидеть долго за компьютером. 

Питание дня: нужно отказаться от мяса м выпечки, остальные продукты употреблять умеренно. 

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен. 

Магия и мистика дня: предпочтительна женская и любовная магия – преимущественно привороты и отвороты. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают, что нас ждет в будущем. 

Табу дня: категорически запрещено что-либо рвать, разрушать и ломать. 

Цитата дня: «Суета еще никого и никогда не приводила к успеху. Чем больше покоя в душе, тем легче и быстрее решаются все вопросы» (Джулиана Вильсон). 

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