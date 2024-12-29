Астрологічний прогноз на 29 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вирішуючи важливе питання, треба звернути увагу на незвичні способи, які дозволяють поглянути на проблему під несподіваним кутом зору.

Символ дня: латаття.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: арагоніт, андалузит.

За яку частину тіла відповідає: органи зору.

Хвороби дня: необхідно берегти зір: не читати за поганого освітлення та не сидіти довго за комп'ютером.

Харчування дня: потрібно відмовитися від м'яса та випічки, інші продукти вживати помірно.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія і містика дня: найбажанішою є жіноча й любовна магія – переважно привороти та відвороти.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають, що на нас чекає в майбутньому.

Табу дня: категорично заборонено рвати, руйнувати та ламати будь-що.

Цитата дня: "Метушня ще нікого й ніколи не призводила до успіху. Чим більше спокою в душі, тим легше та швидше вирішуються всі питання" (Джуліана Вільсон).

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