У Південній Кореї під час посадки розбився пасажирський літак: багато загиблих

У Південній Кореї під час посадки розбився пасажирський літак, а борту якого перебувало понад 175 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Про це повідомляє Yonhap.

Наразі відомо, що загинуло щонайменше 23 особи.

Повідомляється що літак, що належить південнокорейській авіакомпанії Jeju Air, повертався з Бангкока. Під час приземлення він виїхав за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін попросив вибачення у Алієва через інцидент з пасажирським літаком.

Крім того, ми раніше інформували, що в авіакатастрофі в Казахстані загинув пілот, який навчався в Україні.

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