Путін попросив вибачення у Алієва через інцидент з пасажирським літаком

Президент держави-агресорки не назвав причини авіакатастрофи, в якій загинуло 38 людей, але визнав роботу російської ППО біля Грозного.

У суботу, 28 грудня, російський президент Володимир Путін зателефонував до президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва і висловив вибачення у зв’язку з “трагічним інцидентом”, який стався з пасажирським літаком авіакомпанії “Азербайджанські авіалінії” у повітряному просторі Росії.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

У розмові з Алієвим президент держави-агресорки не назвав причини авіакатастрофи, в якій загинуло 38 людей, але визнав, що у той час, коли повітряне судно намагалося здійснити посадку в аеропорту міста Грозний, російські засоби ППО відбивали атаку безпілотників.

Путін цинічно висловив свої співчуття сім'ям загиблих та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Він також повідомив про слідчі дії, які тривають у зв’язку з інцидентом в межах кримінальної справи через “порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту”, та допити як цивільних, так і військових фахівців.

До роботи російських слідчих у Грозному залучено двох співробітників Генеральної прокуратури Азербайджану.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що фото та відео з місця катастрофи пасажирського літака “Азербайджанських авіаліній”, який 25 грудня впав на території Казахстану, красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію.

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