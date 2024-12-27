У парламенті Азербайджану вимагають вибачень від РФ за збитий над Грозним літак

Депутат парламенту Азербайджану наголосив, що дітак був збитий на території Росії. І заперечувати це неможливо.

Депутат Меджлісу Азербайджану Расім Мусабеков заявив, що Росія має вибачитися за аварію літака Embraer E190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який прямував з Баку до Грозного.

Про це пише видання Turan.

"Літак був збитий на території Росії, в небі Грозного. Заперечувати це неможливо", – сказав він.

Депутат зазначив, що в Росії хтось робить певні дії в ЗМІ, щоб зам'яти сліди цього.

"Ті, хто це здійснив, мають понести кримінальну відповідальність, і має бути виплачено компенсацію. Якщо цього не станеться, то, звісно, ​​відносини (між РФ і Азербайджаном – Ред.) перейдуть на інший рівень. Такі цивілізовані відносини. Якщо працює ППО, то аеропорт має бути закритий, має бути сповіщення, щоб сюди ніхто не прилітав. Тому винних мають притягнути до відповідальності", – додав політик.

Це перша офіційна реакція політиків Азербайджану на повідомлення про те, що літак Embraer збила російська система ППО, зауважило російське опозиційне видання "Агентство".

Мусабеков чотири рази обирався до азербайджанського парламенту. Він входить до комітету Меджлісу з міжнародних відносин та міжпарламентських зв'язків, а також до делегації парламенту Азербайджану при Міжпарламентській асамблеї СНД. Крім того, Мусабеков є членом редколегії аналітичного журналу, який видає центр стратегічних досліджень при президенті Азербайджану.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у середу розвернув літак, на якому летів до Санкт-Петербурга на засідання Вищої євразійської економічної ради, дізнавшись про катастрофу Embraer E190AR.

У Міжнародному аеропорту Баку він провів нараду щодо події, після чого заявив, що "причини аварії нам не відомі".

Нагадаємо, 26 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак Embraer 190AR азербайджанської авіакомпанії, який прямував з Баку до Грозного. Внаслідок авіакатастрофи є загиблі і постраждалі. Отвори на корпусі літака характерні для ураження засобами протиповітряної оборони.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що літак над Грозним був уражений російським ЗРК, але РФ намагатиметься все приховати.

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