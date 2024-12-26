ChatGPT "ліг" у всьому світі: зафіксовано глобальний збій

У ChatGPT стався глобальний збій. Тисячі користувачів по всьому світі повідомляють про проблеми у роботі чат-бота.

Про це повідомив сервіс моніторингу проблем DownDetector.

Збої у роботі ChatGPT почались близько 20:30 за київським часом. Компанія-розробник чат-бота OpenAI також підтвердила, що в роботі ChatGPT стався збій.

"В цей час ми відчуваємо проблему з високим рівнем помилок у ChatGPT, API та Sora. Зараз ми проводимо розслідування та опублікуємо оновлення, як тільки зможемо. Ця проблема викликана вищим провайдером, і зараз ми ведемо моніторинг. Ми продовжуємо працювати над усуненням цієї проблеми", – повідомили в OpenAI.

На момент публікації проблему усунути не вдалося. Причини, через які стався збій, поки що невідомі.

Нагадаємо, попередній збій ChatGPT стався лише два тижні тому. Користувачі повідомили про помилки викликів API та труднощі під час входу на platform.openai.com і ChatGPT.

Читайте також: