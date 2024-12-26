Папа Римський погодився відвідати Україну: коли відбудеться візит

У планах Папи Римського Франциска на 2025 рік наразі немає візиту до України, але він може у будь-який момент змінити свій розклад, адже запрошення відвідати Київ він отримав та прийняв.

Про це розповів голова Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За словами Святослава, Ватикан офіційно запевнив УГКЦ, що запрошення приїхати з візитом до України прийняте, але коли саме відбудеться візит, наразі невідомо.

"Поки що немає [дати візиту – ред.], але папа Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, ніж він вирішив до України приїхати. Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні", – сказав голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

Нагадаємо, Папа Римський вкотре закликав до перемир'я в Україні. Свою промову він оголосив з лоджії Святого Петра у Ватикані під час різдвяного звернення "Urbi et Orbi" (до міста та світу).

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