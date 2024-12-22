Папа розкритикував Європу за "озброєння війни" і дорікнув Україні

Папа Римський Франциск знову відзначився скандальною заявою – у контексті війни в Україні він сказав, що лицемірно говорити про мир і озброюватися.

Про це він сказав інтерв'ю аргентинському телеканалу Orbe 21, передає Vatican News.

"Мене турбує, що численні заклики міжнародних організацій до світу входять до одного вуха і виходять через інше. У цьому є й приховане лицемірство: ми говоримо про мир, але озброюємо війну", – сказав понтифік.

Спочатку можна було б подумати, що він, можливо, має на увазі Росію і її агресивну політику. Але ні – Франциск наголосив, що йдеться про Європу, яка, як відомо дає зброю Україні.

"Один із найбільших доходів від інвестицій у Європі отримують збройові заводи. Ми організуємо конференції та мирні зустрічі, але продовжуємо виробляти зброю для вбивства", – сказав Папа Римський.

Він заявив, що бачить "загальну тенденцію самознищення через війну".

"Терміново необхідний мирний договір, але коли йдеться про мир, починають танцювати менует з другорядними речамми", – каже понтифік.

Також Папа заявив, що стурбований відправкою на фронт молодих українців: "Так вийшло, що в них мало чоловіків, у той час як у Росії їх багато".

Крім того, понтифік заявив, що не знає, "які саме механізми дають збій", але вважає, що бракує "особистої етики". Зауважимо, що про "особисту етику" Франциск сказав незадовго після того, як президент Володимир Зеленський у соцмережах назвав Путіна "дов***обом" через те, що той запропонував Україні "технологічну дуель "Орешніком".

У своєму зверненні до прочан Франциск вкотре згадав про необхідність різдвяного перемир'я в Україні: "Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі".

Нагадаємо, що минулої неділі Папа Римський назвав українців і росіян "двоюрідними братами".

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