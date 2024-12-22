Експерт назвав найбільш укріплені ППО регіони в Росії

Найбільш укріпленими регіонами РФ є Москва та Ленінградська область.

Про це в ефірі "Radio NV" сказав авіаційний експерт, заступник директора компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський.

Саме Москва та Ленінградська область, де розташовано низку стратегічних об'єктів, важливих для РФ, укомплектовані великою кількістю систем ППО.

"Ми бачили активні удари з боку України протягом цього року. І більшість перехоплень – це спроба стрілецькою зброєю перехопити наші безпілотники. Так, були випадки із застосуванням "Панцирів" чи більш класичних систем ППО. Але це були Московська та Ленінградська області", – відзначив Храпчинський.

Також експерт повідомив, що Росія на початок повномасштабного вторгнення могла закрити 40% своїх стратегічних об'єктів. З розгортанням повномасштабного вторгнення більшість систем ППО переїхали до України, де їх активно знищують.

"Там на кінець 2023-2024 роки лише на території тимчасово окупованого Криму було знищено близько 5 систем С-400. Додатково можна сказати про понад 900 систем ППО, які були знищені за весь час повномасштабного вторгнення. Це каже про суттєві втрати по системах протидії", – сказав Храпчинський.

Храпчинський прокоментував удари Сил оборони України по Казані, зокрема три вагомі цілі у цьому районі.

"Це пороховий завод, це завод, який виготовляє двигуни для гелікоптерів та авіаційний завод, який ремонтує літаки Ту-160 та Ту-22М3", – сказав Храпчинський.

Нагадаємо, 21 грудня БпЛА вдарили по декількох будівлях у Казані (РФ).

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