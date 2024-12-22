Эксперт назвал наиболее укрепленные ПВО регионы в России

РФ потеряла более 900 систем ПВО во время полномасштабной войны в Украине.

Наиболее укрепленными регионами РФ Москва и Ленинградская область.

Об этом в эфире "Radio NV" сказал авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

Именно Москва и Ленинградская область, где расположен ряд стратегических объектов, важных для РФ, укомплектованы большим количеством систем ПВО.

"Мы видели активные удары со стороны Украины в течение этого года. И большинство перехватов — это попытка стрелковым оружием перехватить наши беспилотники. Да, были случаи с применением "Панцирей" или более классических систем ПВО. Но это были Московская и Ленинградская области", — отметил он. Храпчинский.

Также эксперт сообщил, что Россия к началу полномасштабного вторжения могла закрыть 40% своих стратегических объектов. С развертыванием полномасштабного вторжения большинство систем ПВО переехало в Украину, где их активно уничтожают.

"Там на конец 2023-2024 года только на территории временно оккупированного Крыма было уничтожено около 5 систем С-400. Дополнительно можно сказать о более чем 900 системах ПВО, которые были уничтожены за все время полномасштабного вторжения. Это говорит о существенных потерях по системам противодействия", – сказал Храпчинский.

Храпчинский прокомментировал удары Сил обороны Украины по Казани, в том числе три значимые цели в этом районе.

"Это пороховой завод, это завод, который производит двигатели для вертолетов и авиационный завод, который ремонтирует самолеты Ту-160 и Ту-22М3", — сказал Храпчинский.

Напомним, 21 декабря БПЛА ударили по нескольким зданиям в Казани (РФ).

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