Гол и ассист Довбика помогли "Роме" одержать разгромную победу в матче чемпионата Италии (видео)

Артём записал на свой счет два результативных действия во втором поединке подряд.

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик отличился голом и результативной передачей в матче 17-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25 против "Пармы".

Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0 .

Довбик провел на поле весь матч. На 51-й минуте он отдал ассист на Пауло Дибалу, а на 83-й минуте сам забил с передачи аргентинца.

Обзор матча "Рома" – "Парма"

Артем отметился двумя результативными действиями во втором поединке за римлян. Ранее он оформил дубль в победном для своей команды матче Кубка Италии против "Сампдории".

Всего в активе украинского бомбардира 9 голов и два ассиста в 22 матчах за "Рому" во всех турнирах.

Благодаря победе римляне с 19 очками поднялись на 11-ю позицию в чемпионате Италии. Подопечные Клаудио Раньери завершат 2024 год 29 декабря выездной игрой Серии А против "Милана".

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