Как убрать воск с ткани: способы, которые помогут избавиться от пятен на одежде

Зимние праздники приближаются. А какое Рождество или Новый год без свечей, да и отключения света продолжаются, поэтому свечи стали для украинцев не только праздничным атрибутом, но и ежедневной необходимостью. При их использовании часто встречаются пятна от воска на ткани или одежде. Рассказываем обо всех возможных способах, как убрать такие загрязнения.

Как убрать воск с ткани: эффективные методы

Воск можно соскоблить

Этот метод подходит для удаления свежих пятен, теплого воска или парафина с ткани. Если воск еще не успел впитаться в ткань, тупым ножом можно аккуратно соскоблить его с ткани. Будьте внимательны, чтобы не повредить ее.

Погладить ткань с восковым пятном

Этот способ подойдет, даже если воск въелся в ткань. Положите ткань с пятном между двумя листами бумажного полотенца или обычной белой бумаги, любого адсорбирующего материала. Включите утюг на низкую или среднюю температуру и прогладьте бумагу. Проводите утюгом медленно, чтобы воск расплавился и перешел на абсорбент. Проверьте бумагу, чтобы убедиться, что она правильно впитывает воск. Такой способ считается одним из самых эффективных и безопасных, для ткани в первую очередь.

Замораживание

Еще один эффективный и безопасный метод – это замораживание. Во время него воск становится хрупким и его легко удалить с поверхности одежды.

Если замораживание не удается, положите салфетку или бумагу под загрязненную воском одежду и поверх нее и прижмите нагретый утюг к загрязненной воском области, пока пятно полностью не исчезнет.

Растворитель

Можно попытаться убрать воск с помощью растворителя. Это может быть уксус, медицинский спирт или специальное пятновыводитель. Но нужно быть осторожными и наносить растворитель понемногу, чтобы не испортить предмет гардероба. Остатки жидкости промокните салфеткой или бумажным полотенцем.

Стирка при высокой температуре

Прежде чем стирать вещи, внимательно изучите этикетку, чтобы знать максимально допустимую температуру стирки.

Пятна от воска на джинсах лучше удалить глажкой через адсорбенты или стиркой.

Если воск попал на куртку, пуховик, гладить синтетику не нужно, лучше воспользоваться замораживанием.

Как удалить оставшееся жирное восковое пятно

После удаления воска на одежде может остаться масляное пятно. Самый эффективный способ удалить его – при помощи моющего средства, например, жидкости для мытья посуды, а потом постирать одежду в воде с добавлением порошка.

Пятна можно удалить с помощью спирта или скипидара. Все, что нужно сделать, – это смочить ватный тампон и аккуратно нанести его на пятно, подождать 20 минут и постирать.

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