Папа Римский согласился посетить Украину: когда состоится визит

Папа Римский Франциск известен любовью к сюрпризам, так что дату визита могут анонсировать неожиданно.

В планах Папы Римского Франциска на 2025 год нет визита в Украину, но он может в любой момент изменить свое расписание, ведь приглашение посетить Киев он получил и принял.

Об этом рассказал глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав в интервью "Радио Свобода".

По словам Святослава, Ватикан официально заверил УГКЦ, что приглашение приехать с визитом в Украину принято, но когда именно состоится визит, пока неизвестно.

"Пока нет [даты визита – ред.], но папа Франциск порой любит делать сюрпризы. Он может анонсировать визит буквально за месяц перед тем, как он решил в Украину приехать. Поэтому мы входим в этот новый год с надеждой. С надеждой на то, что справедливый мир все-таки воцарится в Украине", – сказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

Напомним, Папа Римский в очередной раз призвал к перемирию в Украине. Свою речь он объявил с лоджии Святого Петра в Ватикане во время рождественского обращения "Urbi et Orbi" (городу и миру).

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