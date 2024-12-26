В ДТЭК объяснили причину новых отключений света

Энергетики уже работают над восстановлением, но ремонт станций и сетей требует времени.

Масштабный ракетно-дроновый удар, нанесенный террористической российской армией по Украине на Рождество, 25 декабря, вновь нанес ущерб энергетической системе.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Это уже 13 массированная атака на украинскую энергетику только в этом году. На этот раз цель россиян – остановить производство электроэнергии. Также есть проблемы с передачей электричества из-за предварительных обстрелов. Потому сейчас продолжают действовать графики отключений”, — говорится в сообщении.

Также читайте Спасал энергосистему Украины: во время массированной атаки 25 декабря погиб энергетик

В компании отметили, что под ударом российских террористов оказались станции ДТЭК, в результате чего погиб один из работников — Дмитрий Петленко, отдавший более 30 лет энергетике.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики уже работают над восстановлением, но ремонт станций и сетей требует времени.

“Электроэнергии снова недостаточно. А это значит, что графики могут изменяться. Сражение за свет продолжается. И вместе мы обязательно выстоим”, – заверили в сообщении.

Напомним, в пятницу, 27 декабря, в Украине будут применяться меры по ограничению потребления.

Читайте также: