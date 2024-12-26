У ДТЕК пояснили причину нових відключень світла

Енергетики уже працюють над відновленням, але ремонт станцій та мереж потребує часу.

Масштабний ракетно-дроновий удар, якого завдала терористична російська армія по Україні на Різдво, 25 грудня, знову завдав шкоди енергетичній системі.

Про це повідомили у ДТЕК.

“Це вже 13 масована атака на українську енергетику лише цього року. Цього разу мета росіян — зупинити виробництво електроенергії. Також є проблеми з передачею електрики через попередні обстріли. Тому зараз продовжують діяти графіки відключень”, - йдеться у повідомленні.

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У компанії зазначили, що під ударом російських терористів опинилися станції ДТЕК, внаслідок чого загинув один з працівників - Дмитро Петленко, який віддав понад 30 років енергетиці.

У ДТЕК наголосили, що енергетики уже працюють над відновленням, але ремонт станцій та мереж потребує часу.

“Електроенергії знову недостатньо. А це значить, що графіки можуть змінюватися. Битва за світло триває. І разом ми обов’язково вистоїмо”, - запевнили у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 грудня, в Україні будуть застосовуватися заходи обмеження споживання.

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