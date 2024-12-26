Диверсії росіян в Європі: яку небезпеку становить "тіньовий флот" РФ

Упродовж 2024 року в Балтійському морі та Фінляндії сталося кілька інцидентів, пов'язаних із пошкодженням підводних кабелів, включаючи обриви кабелів, що з'єднують кілька країн НАТО.

Пошкодження підводних кабелів у Фінляндії викликало серйозні занепокоєння серед країн НАТО, які підозрюють можливу причетність Росії до цих інцидентів.

Міністр оборони Фінляндії закликав до посилення заходів безпеки критичної інфраструктури, вказуючи на зростаючі загрози з боку Москви в умовах гібридної війни.

Детальніше – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Пошкодження електрокабелю в Балтійському морі

У середу, 25 грудня, припинили подавати електрострум по підводному кабелю Estlink 2, який з'єднує дві країни НАТО – Фінляндію та Естонію.

Очільник диспетчерської служби енергетичної компанії Арто Пахкін не виключає можливості диверсії.

Згодом, Фінляндія затримала нафтовий танкер "тіньового флоту" Росії. Фінські правоохоронці підозрюють у навмисному пошкодженні кабелю російський нафтовий танкер "Eagle S".

Видання Financial Times повідомляє, що судно, яке перевозить нафту з Росії до Єгипту під прапором Островів Кука, виявили у Фінській затоці під час пошкодження кабелю. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив, що розпочато розслідування цього інциденту.

Судно "Eagle S" добровільно зупинилося у фінських водах, однак його право власності "є туманним, але, схоже, це єдине судно, що належить дубайській компанії".

Фінська поліція припускає, що кабель було пошкоджено "зовнішньою силою", передає видання Verkkouutiset. Директор Національного бюро розслідувань Робін Лардо зазначив, що на борту танкера не було видно якорів, тож "з цієї причини у поліції були підстави підозрювати, що із судном відбувається щось незвичайне". Зокрема, під час пресконференції Лардо та комісар нацполіції Ілкка Коскімакі зазначили, що наразі йде "розслідування серйозного саботажу".

Як передає Reuters, за даними оператора Fingrid ремонт 170-кілометрового трубопроводу займе місяці, інцидент підвищує ризик дефіциту електроенергії взимку.

Наразі між Фінляндією та Естонією працює лише лінія Estlink 1 потужністю 358 МВт.

Диверсії в Атлантиці

Восени російський розвідувальний корабель шпигував у територіальних водах Ірландії. Судно помітили на схід від Дубліна та на південний захід від острова Мен у четвер, 14 листопада.

Російський корабель увійшов у територіальні води Ірландії та стежив за територією з лініями електропередач та підводними інтернет-кабелями. Було помічено, як судно керує шпигунськими дронами.

Присутність російського судна викликала нові занепокоєння щодо безпеки сполучних кабелів між Ірландією та Великобританією, які передають глобальний інтернет-трафік із величезних центрів обробки даних, якими керують технологічні компанії, зокрема Google і Microsoft, які мають свої європейські штаб-квартири в Ірландії.

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Опісля, фінська державна компанія Cinia, яка спеціалізується на будівництві волоконно-оптичних мереж, повідомила про пошкодження свого підводного кабелю C-Lion1, що з'єднує Фінляндію та Німеччину через Балтійське море.

Цей кабель простягається від Сантахаміни в Гельсінкі до Ростока в Німеччині й має довжину 1173 км. Злам кабелю спричинив перерву в телекомунікаціях між країнами.

Збій єдиного зв’язку між Фінляндією та Центральною Європою стався через кілька тижнів після того, як Сполучені Штати попередили, що виявили посилення російської військової активності навколо ключових підводних кабелів, пише USM.

Невдовзі після цього стало відомо про пошкодження ще одного підводного кабелю – між Литвою і Швецією.

Передавання даних між Фінляндією та Німеччиною було повністю зупинене через пошкодження кабелю, який був єдиним прямим каналом зв’язку між Фінляндією та Центральною Європою. Цей кабель проходив поряд із критично важливою підводною інфраструктурою.

Причетність РФ

Як зазначає видання Кореспондент.net, деякі експерти не виключають, що до диверсій причетні росіяни: вони зацікавлені в послабленні зв'язку між країнами заходу.

Там зауважують, що якщо пошкодити міжнародну кабельну мережу, то не тільки телефони, а й комп’ютери залишаться без інтернету. Зокрема, це вплине практично на кожну сферу життя.

У січні 2022 року The Daily Mail написало статтю, в якій йшлося про ймовірну атаку на підводні мережі кабелів з боку росіян. Зокрема, начальник штабу оборони Великобританії адмірал Тоні Радакін казав про "феноменальне зростання активності" російських підводних човнів за останні 20 років. За його словами, ці субмарини мають технічні можливості, щоб вивести з ладу міжнародну кабельну систему і занурити світ у глобальну депресію.

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А вже, у 2024 році зафіксували випадки пошкодження кабелів. Щодо випадку, 18 листопада, то слідчі припускають, що китайський суховантаж "Yi Peng 3", який пошкодив обидва важливі кабелі передачі даних, зробив це навмисно, коли його якір тягнувся понад 160 кілометрів по дну Балтійського моря. Наразі правоохоронці перевіряють можливі зв’язки капітана судна з російською розвідкою, пише WSJ.

За інформацією Kpler з березня 2024 року китайський суховантаж "Yi Peng 3" почав возити російське вугілля та інші вантажі, заходячи в порти РФ. На момент обриву кабелів у Балтійському морі корабель був завантажений російськими добривами.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко називає цілі російських диверсій Кремля: роз’єднати згуртованість Європи та домогтися зменшення підтримки України.

Керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній в ефірі FREEДОМ висловив переконання, що на всі дії Москви необхідно відповідати адекватними атаками на державні структури РФ, тому що Путін розуміє тільки мову сили.

"Вони (росіяни - ред.) постійно тестують насправді країни НАТО для того, щоб показати, де та точка, з якої вони розвернуться і так далі. Йдеться про те, що росіяни будуть безперервно це робити та будуть шукати нові точки, поки не отримають конкретну відповідь", – сказав Загородній.

Він додав, що Путін буде й надалі здійснювати гібридні атаки, тому що у нього немає іншого виходу. Як вважає Загородній, країни Заходу слабо реагують на дії Росії на їхній території.

Тіньовий флот РФ – чому він становить загрозу

У 2024 році російський тіньовий флот значно зріс і тепер налічує понад тисячу суден, які РФ використовує для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій.

Зауважимо, російський "тіньовий флот" складається з танкерів, які часто реєструються під прапорами офшорних юрисдикцій, забезпечує близько 80% морського експорту російської нафти.

Як сказала у коментарі "Еспресо" генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко після впровадження перших обмежень на експорт російської нафти у грудні 2022 року РФ почала шукати шляхи їхнього обходу, зібравши понад 400 танкерів для перевезення нафти попри режим санкцій.

"Купує вона старі танкери через корпоративні офшорні структури та використовуючи компанії-одноденки, які створюються виключно для закупівлі судна і потім зникають. Відтак, використовуючи підставні компанії та складні юридичні схеми, Росії вдається ускладнити процес відстеження таких маніпуляцій та накладення відповідних санкцій", – зауважила Олена Лапенко.

За словами Олени Лапенко маршрут самого судна насправді відстежити нескладно, якщо ставити собі таку мету.

Такої ж думки дотримується й керівник моніторингової групи редакції BlackSeaNews та "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко. Також він зазначив, що доки РФ матиме можливість продавати нафту, доти вона буде мати можливість вести війну проти України.

Як пише Politico, Росія може використовувати тіньовий флот" для стратегічних морських перевезень. Зазначимо, що стратегічні морські перевезення є одним з видів військової діяльності, який відбувається далеко від очей громадськості. Зокрема, комерційні судна перевозять необхідне для армії спорядження - від танків до пального.

Таким чином цей величезний флот становить додаткову загрозу для країн-членів НАТО.

НАТО стурбовані

Після пошкодження підводного інтернет-кабелю, який з’єднує Сантахаміну поблизу Гельсінкі з Ростоком (Німеччина) Міноборони Фінляндії закликало НАТО та Європейський Союз посилити заходи для захисту критичних підводних мереж від гібридних загроз.

Очільник Міноборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив, що РФ досі має можливості здійснювати диверсії в Європі, що становить серйозну загрозу для регіональної безпеки, пише Politico.

Своєю чергою Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав пошкодження "диверсією".

Хаккянен зазначив, що підводні кабелі – одна із найвразливіших частин суспільної інфраструктури, особливо коли вони знаходяться у міжнародних водах.

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У відповідь міністри закордонних справ Німеччини, Іспанії, Польщі, Італії, Франції, та Великої Британії у спільній заяві висловили стурбованість щодо "ескалації гібридних дій Москви" проти НАТО та ЄС. Вони назвали ці дії безпрецедентними за масштабом і потенційними наслідками.

Адмірал П'єр Вандьє, командувач Альянсу з питань концепцій і трансформації в інтерв'ю Defense News повідомив, що НАТО розробляє власний флот надводних безпілотників. Вони будуть призначені для захисту критично важливої підводної інфраструктури в Балтійському і Середземному морях.

Таке рішення увалили представники Альянсу, зважаючи на серію пошкоджень підводних кабелів в європейських водах які відбулися упродовж останнього року. Також Вандьє повідомив, що його команда перебуває на ранніх стадіях розробки флоту цих безпілотних апаратів.

За словами адмірала, новий проєкт отримав підтримку від центрального командування усіх морських сил НАТО, відомого як MARCOM, і оперативного штабу альянсу SACEUR.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua. повідомляв, що Москва посилила операції з дестабілізації регіону Балтійського моря.

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