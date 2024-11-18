Ще один підводний кабель пошкоджено: тепер між Литвою і Швецією

Раніше стало відомо про обрив підводного кабелю між Фінляндією та Німеччинию.

Після інформації про обрив підводного кабелю між Фінляндією та Німеччиною, головний технічний директор компанії Telia Lietuva Андрюс Шемешкявічюс повідомив, що було також пошкоджено кабель зв'язку між Литвою та Швецією.

Цю заяву він зробив у коментарі для литовського видання LRT TV.

"Кабель був обірваний в неділю (17 листопада) вранці, близько 10:00. Системи одразу сповістили, що ми втратили зв’язок. Провели розслідування та уточнення, і виявилося, що кабель був пошкоджений", – повідомив Андрюс Шемешкявічюс.

Передача даних між Фінляндією та Німеччиною наразі повністю зупинена через пошкодження кабелю, який був єдиним прямим каналом зв’язку між Фінляндією та Центральною Європою. Цей кабель проходив поруч із критично важливою підводною інфраструктурою.

Нагадаємо, що російський розвідувальний корабель шпигував у територіальних водах Ірландії. Судно було помічено на схід від Дубліна та на південний захід від острова Мен у четвер, 14 листопада.