Еще один подводный кабель поврежден: теперь между Литвой и Швецией

Ранее стало известно об обрыве подводного кабеля между Финляндией и Германией.

После информации об обрыве подводного кабеля между Финляндией и Германией, главный технический директор компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс сообщил, что был также поврежден кабель связи между Литвой и Швецией.

Это заявление он сделал в комментарии для литовского издания LRT TV.

"Кабель был оборван в воскресенье (17 ноября) утром около 10:00. Системы сразу сообщили, что мы потеряли связь. Провели расследование и уточнение, и оказалось, что кабель был поврежден", — сообщил Андрюс Шемешкявичюс.

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Передача данных между Финляндией и Германией полностью остановлена из-за повреждения кабеля, который был единственным прямым каналом связи между Финляндией и Центральной Европой. Этот кабель проходил рядом с критически важной подводной инфраструктурой.

Напомним, что российский разведывательный корабль шпионил в территориальных водах Ирландии. Судно было замечено восточнее Дублина и юго-западнее острова Мэн в четверг, 14 ноября.