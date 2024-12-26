Одеського ексвійськкома Борисова знову заарештували: ДБР повідомило подробиці

Суд ухвалив взяття під варту ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова із можливістю виходу під заставу у розмірі 402 млн грн.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань у четвер, 26 грудня.

"Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 402 мільйони гривень колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК та СП", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, співробітники ДБР затримали Борисова у столиці напередодні, 25 грудня. За даними слідства, колишній військком планував втекти за кордон після того, як вийшов під "невеличку" заставу майже у 40 млн грн.