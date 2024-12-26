Одеського ексвійськкома Борисова знову заарештували: ДБР повідомило подробиці

Суд вдесятеро збільшив розмір застави колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК та СП.
Суд ухвалив взяття під варту ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова із можливістю виходу під заставу у розмірі 402 млн грн.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань у четвер, 26 грудня.
"Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 402 мільйони гривень колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК та СП", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, співробітники ДБР затримали Борисова у столиці напередодні, 25 грудня. За даними слідства, колишній військком планував втекти за кордон після того, як вийшов під "невеличку" заставу майже у 40 млн грн.
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