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Одесского экс-военкома Борисова снова арестовали: ГБР сообщило подробности

Одесского экс-военкома Борисова снова арестовали: ГБР сообщило подробности

Эксначальник Одесского ТЦК Евгений Борисов снова находится под стражей/Фото: "РБК-Украина" / Фото: РБК-Украина

Суд в 10 раз увеличил размер залога бывшему начальнику Одесского областного ТЦК и СП.

Суд принял заключение под стражу экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова с возможностью выхода под залог в размере 402 млн грн.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований в четверг, 26 декабря.

"Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 402 миллиона гривен бывшему начальнику Одесского областного ТЦК и СП", – говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники ГБР задержали Борисова в столице накануне, 25 декабря. По данным следствия, бывший военком планировал бежать за границу после того, как вышел под "небольшой" залог почти в 40 млн грн.

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