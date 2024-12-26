Одесского экс-военкома Борисова снова арестовали: ГБР сообщило подробности

Суд в 10 раз увеличил размер залога бывшему начальнику Одесского областного ТЦК и СП.

Суд принял заключение под стражу экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова с возможностью выхода под залог в размере 402 млн грн.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований в четверг, 26 декабря.

"Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 402 миллиона гривен бывшему начальнику Одесского областного ТЦК и СП", – говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники ГБР задержали Борисова в столице накануне, 25 декабря. По данным следствия, бывший военком планировал бежать за границу после того, как вышел под "небольшой" залог почти в 40 млн грн.