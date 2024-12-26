Авиаудар по Харьковщине: в результате обстрела РФ погиб человек

Цинические россияне снова убили мирного украинца.
Вечером 26 декабря враг нанес авиационный удар по поселку Золочев в Богодуховском районе. К сожалению, есть жертва.
Об этом сообщила ГСЧС.
Взрыв управляемой авиабомбы разрушил 3 дома, еще 7 повреждено.
"Погиб 64-летний мужчина, а 52-летняя женщина получила ранения", – сообщили в ведомстве.
Спасатели ГСЧС нашли и изъяли тело погибшего из-под завалов.
Напомним, российские войска 26 декабря нанесли удар КАБами по жилому сектору поселка Слатино в Харьковской области. Имеются повреждения и пострадавшие.
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