Авіаудар по Харківщині: внаслідок обстрілу РФ загинула людина

Увечері 26 грудня ворог завдав авіаційного удару по селищу Золочів у Богодухівському районі. На жаль, є жертва.

Про це повідомила ДСНС.

Вибух керованої авіабомби зруйнував 3 будинки, ще 7 пошкоджено.

"Загинув 64-річний чоловік, а 52-річна жінка отримала поранення", - повідомили у відомстві.

Рятувальники ДСНС знайшли та вилучили тіло загиблого з-під завалів.

Удар по Харківщині 26 грудня

Нагадаємо, російські війська 26 грудня завдали удару КАБами по житловому сектору селища Слатине у Харківській області. Є пошкодження і постраждалі.

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