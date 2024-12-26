Коли РФ може здійснити наступну масовану атаку: думка експерта

Ворог продовжує накопичувати ракети, ба більше, у нього є допомога від КНДР.

Після обстрілу на Різдво окупанти, ймовірно, завдадуть чергового масованого удару ближче до Нового року. В РФ є запаси на дві масштабні атаки.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Я думаю, що вони готуються одну (масштабну атаку — ред.) здійснити ближче до Нового року. Або навіть в новорічну ніч. І друга буде через 7-10 днів після Нового року", — припускає Мусієнко.

Експерт нагадує, що агресор має не тільки військову, але й політичну мету напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Тому, за словами експерта, частота атак РФ на Україну буде дійсно високою.

"Ворог буде застосовувати максимум. Потім росіяни можуть взяти паузу і вже поновити удари наприкінці січня-на початку лютого", — каже Мусієнко.

Він також назвав характерні ознаки, які вказують на підготовку ворога до можливих масованих обстрілів: розвідувальна інформація та ознаки щодо авіації.

"Тобто борти переміщуються за лінією до "Енгельса" або навпаки. Можна помітити за тим, як прибувають борти, які підвозять ракети", — наголосив Мусієнко.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов висловив думку, що масована ранкова ракетна атака 25 грудня на Україну не є останньою цього року. За оцінками аналітика, путінська армія накопичила близько 1300 ракет та продовжує їх виробляти.

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