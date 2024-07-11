Замість фронту їздив на Сейшели: одеський ексвійськком постане перед судом, чим він відзначився

Тепер суд повинен остаточно вирішити долю Євгена Борисова. За висунутими обвинуваченнями йому загрожує до 10 років за ґратами.

​Скандально відомий екскерівник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов під час війни обманом їздив відпочивати до Іспанії та на Сейшели, а тепер постане за це перед судом.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

В ДБР заявили про завершення розслідування щодо Борисова, який перебуваючи на посаді військкома, не з'являвся на службу без поважних причин та ухилявся від несення обов’язків військової служби. Тепер колишній військком постане перед судом.

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Розслідувачі з’ясували, що протягом 2022-2023 років експосадовець виїздив за межі України під виглядом особи, що начебто постраждала внаслідок російської агресії. Борисову допомагав знайомий лікар, і військком таким чином оформлював собі виїзд за кордон начебто на лікування після поранення на фронті.

Насправді ж ексначальник ТЦК їздив на коштовні курорти Сейшельських Островів та Іспанії.

Під час розслідування правоохоронці також встановили, що Борисов використовував підроблений документ як підставу для ннез’явлення вчасно на військову службу.

Колишній очільник Одеського ТЦК обвинувачується у:

використанні завідомо підробленого документа;

нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчиненому в умовах воєнного стану;

ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчиненому в умовах воєнного стану.

За цими обвинуваченнями Борисову загрожує до 10 років ув’язнення.

Зауважимо, висунуті ексвійськкому обвинувачення – далеко не єдині інциденти, у яких "засвітився" та набув скандальної слави Борисов. Раніше журналісти провели розслідування і розповіли про шалені статки чиновника, яких той раптово набув під час повномасштабної війни.

Елітна нерухомість, авто і подорожі Борисова

Борисов опинився в центрі корупційного скандалу ще наприкінці квітня 2023 року. Тоді екснардеп Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію, що родина на той час одеського військкома володіє в Європі розкішною нерухомістю та елітніми автомобілями. Політик також назвав низки незаконних епізодів, безпосереднім учасником яких міг бути Борисов:

ввезення преміального авто під виглядом гуманітарки;

проживання родини в орендованому майні за 5000 євро на місяць;

придбання матір'ю елітного будинку в Марбельї (Іспанія) за 3,95 млн євро;

відпочинок Борисова на іспанському курорті під час воєнного стану в Україні (від 22 грудня 2022 року до 18 січня 2023 року);

придбання дружиною офісу в одному з елітних офісних центрів у Марбельї (в січні 2023 року).

Керівник Одеського військкомату попався на хабарництві

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач побував в Іспанії і на власні очі побачив віллу матері Борисова, та розповів деталі у розслідуванні "Батальйон Іспанія". У розслідуванні йшлося, що чиновник оформив на свою матір віллу в Марбельї за майже 4 млн євро, а на дружину – офіс на головній вулиці міста за 2 млн євро.

Іспанська вілла родини Євгена Борисова / Фото: УП

Також у власності родини з'явилось авто "Мерседес Гелендваген". За оцінками журналістів, загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни, – близько 4,5 млн євро.

Авто і нерухомість, оформлені на родину Євгена Борисова / Фото: УП

Розслідувачі з’ясували, що крім "Мерседеса", у Борисова є ще один новий позашляховик – Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. Авто вартістю близько 100 тис. дол. зареєстроване на тещу. Біля іспанського маєтку військкома журналісти помітили електричний Mercedes V-класу 2022 року випуску. Ціна такої машини – від 100 тис. дол., і вона була зареєстрована на матір Борисова.

Авто Toyota Land Cruiser, оформлене на тещу Євгена Борисова / Фото: УП

Сам Борисов у розмові з журналістом спочатку все заперечував. А потім запевнив, що "не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі".

Після публікації скандального розслідування Борисова відсторонили від займаної посади. Згодом, після наказу президента Володимира Зеленського, очільника ТЦК було звільнено.

Окрім закордонних маєтків, виявилося, що в Борисова були земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м, домоволодіння в Одесі площею 78,5 га, дві квартири та 1/3 квартири в Одесі. Посадовець також мав у власності загалом такі авто: Toyota Land Cruiser (2023 року випуску); Mercedes-Benz G 63 AMG (2022 року); Mercedes-Benz EQV (2022 року); Mercedes-Benz GLE 400 (2021 року); Porsche Macan GTS (2016 року) та Audi A6 (1999 року).

Як Борисов міг заробити такі шалені статки

Як стверджував Мосійчук, що в Одеському ТЦК продавали "білі квитки". За інформацією екснардепа, "відмазатися" від мобілізації коштувало від 5000 євро.

"Продавав "білі квитки", крав на забезпеченні військових, син працює в Одеському управлінні СБУ. 5 тисяч "білий квиток" коштував..." – заявляв Мосійчук.

Водночас у ДБР тоді заявили, що встановили – за винагороду начальник Одеського військкомату давав вказівку підлеглим не призивати військовозобов'язаних. Правоохоронці відкрили справу за фактом зловживання посадовцем через невідповідних заробітку статків родини Борисова.

Після перевірки НАЗК там повідомили, що Борисов привласнив 188 млн грн. Це рекорд незаконного збагачення, який вдалося виявити.

У грудні 2023 року разом з іспанськими колегами працівники ДБР провели обшуки на іспанській віллі родини Борисова.

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Подорожі колишнього військкома під час війни

За заявами Мосійчука, Борисов від 22 грудня 2022 року до 18 січня 2023 року перебував в Іспанії. Сам військком у коментарі Ткачу заперечував, що відвідував Іспанію, але підтвердив, що був у Туреччині. Водночас в ОК "Південь" тоді стверджували, що Борисов надав усі необхідні документи і "виїжджав на лікування, як свідчать результати службового розслідування".

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Згодом у НАЗК заявили, що в діяльності Одеського ТЦК було встановлено не лише факти незаконного збагачення, а й канали незаконного виїзду за кордон.

Ще пізніше правоохоронці встановили, що у другій половині грудня 2022 року, Борисов, за відсутності визначеного для нього від МОЗ закордонного лікування, шляхом обману виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував у Молдові, Туреччині, на Сейшельських островах та в Іспанії.

Справи проти ексначальника ТЦК

У липні 2023 року ДБР повідомило про підозру Борисову у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. Правоохоронці конкретизували, що підозрюють колишнього військкома у:

набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи; нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану; ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану.

Арешт Борисова та майна: експосадовець влаштував на суді справжню драму

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Після оголошення підозри Борисов переховувався від слідства. Для цього він змінював номери телефонів, автомобілів, своє місцеперебування тощо. Однак врешті зловмисник попався правоохоронцям у Києві наприкінці липня 2023 року. Після затримання суд взяв ексвійськкома під варту з можливістю внести заставу у 150 млн грн.

Під час обрання запобіжного заходу Борисов скаржився на суді, що будь-якої миті у нього може відірватися тромб, і що він може померти, тож заарештовувати його аж ніяк не можна. В судовій залі колишній голова ТЦК також показував свої травми і наслідки вогнепального поранення. А ще Борисов наголошував, що йому не можна нервувати, і що лікарі порадили пройти реабілітацію за кордоном.

Ексначальник Одеського ТЦК Євген Борисов під вартою / Фото: "РБК-Україна" / Фото: РБК-Україна

Через кілька днів суд арештував нерухомість, земельні ділянки, автомобілі, гроші, банківські рахунки ексвійськкома та членів його сім’ї.

До речі, аби врятувати хоча б щось від правосуддя, родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон. Так, під час спроби перетину кордону був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS, зареєстрований на невістку посадовця. Авто фігурувало у справі як речовий доказ, і його вилучили.

Porsche Macan GTS 2016 родиин Борисова / Фото: Державне бюро розслідувань

Борисов вийшов із СІЗО, а потім знову туди загримів

Поки колишній одеський військком перебував під вартою, суди поступово зменшили суму застави для нього до 12 млн грн. Борисов сплатив ці гроші у травні 2024 року і законно вийшов із СІЗО. Однак на виході на нього одразу ж чекав сюрприз – нова підозра і затримання:

"ДБР отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватись від слідства, зокрема виїхати за кордон".

Скандальний одеський військком Євген Борисов / Фото: Державне бюро розслідувань

В кінці травня суд знову обрав запобіжний захід Борисову, і він знову опинився в СІЗО – вже з альтернативою застави у 140 млн грн.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандального одеського ексвійськкома Борисова затримали на виході з СІЗО! Хотів утекти за кордон?!

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