Під час візиту до Москви прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував свою країну як майданчик для проведення мирних переговорів.

Про це повідомив президент РФ Володимир Путін на брифінгу після саміту Євразійського економічного союзу, який транслювали російські пропагандисти.

“Він сказав, якщо дійде справа до переговорів, вони були би раді надати майданчик його країни для проведення таких переговорів”, - розповів президент держави-агресорки.

Відзначивши, що словаки займають, на його думку, “нейтральну позицію”, Путін назвав такий варіант “прийнятним”.

Нагадаємо, 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів у Москві переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним. Після розмови з президентом держави-агресорки він повідомив, що його зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського щодо припинення "будь-якого транзиту газу" через Україну та санкцій проти російської ядерної програми.

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