"Мама любить простір": в Іспанії знайшли скарби військкома Борисова – це шок

Зараз усе майно військкома і все, що він щедро надарував своїм родичкам, - арештовано.

Відомий на всю країну одеський військком Євген Борисов знову у центрі уваги ЗМІ. Працівники ДБР завітали на іспанську віллу одеського багатія.

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Нові деталі про життя Борисова

Разом з іспанськими колегами працівники ДБР провели обшуки на віллі скандального військкома Борисова в Іспанії. Будиночок, зовсім “невеличкий”, розташований у місті Марбелья провінції Малага.

Іспанська вілла родини одеського ексвійськкома Борисова / Фото: Українська правда

Що накрав військком?

Нагадаємо, що покрутили одеського військкома влітку цього року і, за іронією, долі арешт стався просто неподалік ДБР у Києві. У столицю Борисов перебрався, аби переховуватися, коли зрозумів, що по його душу вже от-от прийдуть. Військком нічогенько так “заробив” на війні. Він, так би мовити, посідає першу сходинку серед військкомів-хабарників в Україні, бо навряд чи законним шляхом у кишеню Борисова впало 188 мільйонів гривень, а його родичкам – елітна нерухомість, машини, офіси, землі та купа готівки. А тепер нагадаємо, скільки і чого саме наварив Борисов на безбідну старість, яку тепер зустрічатиме за ґратами. Так-от. Були в Борисова земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м, домоволодіння в Одесі площею 78,5 га; дві квартири та 1/3 квартири в Одесі. А з автівок, то там взагалі автопарк можна зробити і в прокат здавати, бо прикупив військком, загинайте пальці:

автомобіль Toyota Land Cruiser 2023 року випуску;

Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року випуску;

Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску;

Mercedes-Benz GLE 400 2021 року;

Porsche Macan GTS 2016 року випуску;

Audi A6 1999 року випуску.

І це навіть не все, бо якщо перераховувати все, то сидітимемо до ранку. Проти колишнього військкома порушено кримінальне провадження одразу за кількома статтями.

Як покарають Борисова?

Зараз усе майно військкома й все, що він щедро надарував своїм родичкам – арештовано. А Борисову загрожує до 12 років тюрми. Скандальний військком і за серце хапався у залі суду, і виправдовувався, що то не награбоване, і казав, що йому лікуватися треба.

Цікавинки із засідання суду

Борисов у залі суду / Фото: скриншот з відео

Тут не тільки погано стане, коли почуєш, що план про безбідну старість провалився, а замість того, щоб возити п’яту точку в крутих тачках, доведеться ходити в смугастій формі та сидіти не на віллі в Іспані, а у камері. До речі, цікаво, що навіть на свій суд Борисов прийшов як віп-персона. Уважні інтернет користувачі швиденько “пробили” лук військкома й з’ясували, що перед нами справжній “Диявол, що носить Prada”. Так, поло Etro коштує приблизно 350 євро, штани Hugo Boss 120 євро й взуття Prada, ще десь 680 євро. Одним словом, ну золотий військком.

Ексначальник Одеського ТЦК Євген Борисов під вартою / Фото: РБК-Україна

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Мама любить простір!" В Іспанії знайшли скарби військкома Борисова! ЦЕ ШОК!".

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