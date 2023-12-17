Боєць РДК "Івар": "Ми, росіяни, допомагаємо ЗСУ здобути перемогу України"

Боєць “Російського добровольчого корпусу” “Івар” втік з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз він допомагає здобути перемогу Україні разом із військами Збройних сил.

В ексклюзивному інтерв'ю TSN.UA росіянин розповів, за що воює РДК, та чому його він та його побратими приїхали в сюди.

"Я побачив у "Телеграмі" якийсь пост про "Російський добровольчий корпус. Що є там російські хлопці з російським громадянством і просто росіяни, які жили на території України, які воюють проти цього режиму, проти окупантів. Мені одразу захотілося приєднатися до них. У нас все відкрито. На каналі можна побачити, є певні умови. Фізичний якийсь стан і моральний. Наркозалежних, алкозалежних ми не беремо. Ми допомагаємо здобути перемогу Україні разом із військами ЗСУ. І також воюємо за майбутнє нашої країни. Ми сподіваємося, що наші дії, наші операції вони все ж таки допоможуть чомусь змінитися в нашій країні", — розповів “Івар”.

За словами бійця, його побратими хочуть справедливості, так само, як він.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Переслідування ФСБ. Обшуки. Виїзд із Росії. Ідеологія "РДК". Війна України. Тяжке поранення.

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