Боец РДК "Ивар": "Мы, россияне, помогаем ВСУ одержать победу Украины"

Боец "Русского добровольческого корпуса" "Ивар" сбежал из России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас он помогает победить Украину вместе с войсками Вооруженных сил.

В эксклюзивном интервью TSN.UA россиянин рассказал, за что воюет РДК, и почему его он и его побратимы приехали сюда.

"Я увидел в "Телеграм" какой-то пост о "Русском добровольческом корпусе". Что есть там российские ребята с российским гражданством и просто россияне, жившие на территории Украины, воюющие против этого режима, против оккупантов. Мне сразу захотелось присоединиться к ним. У нас все открыто. На канале можно увидеть, есть определенные условия. Физическое состояние и моральное. Наркозависимых, алкозависимых мы не берем. Мы помогаем победить Украину вместе с войсками ВСУ. И тоже воюем за будущее нашей страны. Мы надеемся, что наши действия, наши операции они все же помогут почему-то измениться в нашей стране", — рассказал Ивар.

По словам бойца, его побратимы хотят справедливости, равно как он.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Преследование ФСБ. Обыски. Выезд из России. Идеология "РДК". Война Украины. Тяжелое ранение.

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