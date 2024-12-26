Диверсии россиян в Европе: какую опасность представляет "теневой флот" РФ

На протяжении 2024 г. в Балтийском море и Финляндии произошло несколько инцидентов, связанных с повреждением подводных кабелей, включая обрывы кабелей, соединяющих несколько стран НАТО.

Повреждение подводных кабелей в Финляндии вызвало серьезное беспокойство среди стран НАТО, подозревающих возможную причастность России к этим инцидентам.

Министр обороны Финляндии призвал к усилению мер безопасности критической инфраструктуры, указывая на растущие угрозы со стороны Москвы в условиях гибридной войны.

Детальнее – читайте в материале от ТСН.ua.

Повреждение электрокабеля в Балтийском море

В среду, 25 декабря, прекратили подавать электроток по подводному кабелю Estlink 2, соединяющему две страны НАТО – Финляндию и Эстонию.

Глава диспетчерской службы энергетической компании Арто Пахкин не исключает возможности диверсии.

Впоследствии Финляндия задержала нефтяной танкер "теневого флота" России. Финские стражи порядка подозревают в умышленном повреждении кабеля российский нефтяной танкер "Eagle S".

Издание Financial Times сообщает, что судно, перевозящее нефть из России в Египет под флагом Островов Кука, было обнаружено в Финском заливе во время повреждения кабеля. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что начато расследование этого инцидента.

Судно "Eagle S" добровольно остановилось в финских водах, однако его право собственности "туманно, но, похоже, это единственное судно, принадлежащее дубайской компании".

Финская полиция предполагает, что кабель был поврежден "внешней силой", передает издание Verkkouutiset. Директор Национального бюро расследований Робин Лардо отметил, что на борту танкера не было видно якорей, поэтому "по этой причине у полиции были основания подозревать, что с судном происходит нечто необычное". В частности, во время пресс-конференции Лардо и комиссар нацполиции Илкка Коскимаки отметили, что сейчас идет "расследование серьезного саботажа".

Как передает Reuters, по данным оператора Fingrid ремонт 170-километрового трубопровода займет месяцы, инцидент повышает риск дефицита электроэнергии зимой.

В настоящее время между Финляндией и Эстонией работает только линия Estlink 1 мощностью 358 МВт.

Диверсии в Атлантике

Осенью русский разведывательный корабль шпионил в территориальных водах Ирландии. Судно заметили восточнее Дублина и юго-западнее острова Мэн в четверг, 14 ноября.

Российский корабль вошел в территориальную воду Ирландии и следил за территорией с линиями электропередач и подводными интернет-кабелями. Было замечено, как судно управляет шпионскими дронами.

Присутствие российского судна вызвало новые обеспокоенности безопасности соединительных кабелей между Ирландией и Великобританией, которые передают глобальный интернет-трафик из огромных центров обработки данных, которыми управляют технологические компании, в частности Google и Microsoft, имеющие свои европейские штаб-квартиры в Ирландии.

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Позже финская государственная компания Cinia, специализирующаяся на строительстве волоконно-оптических сетей, сообщила о повреждении своего подводного кабеля C-Lion1, соединяющего Финляндию и Германию через Балтийское море.

Этот кабель простирается от Сантахамины в Хельсинки до Росток в Германии и имеет длину 1173 км. Слом кабеля вызвал перерыв в телекоммуникациях между странами.

Сбой единой связи между Финляндией и Центральной Европой произошел спустя несколько недель после того, как Соединенные Штаты предупредили, что обнаружили ужесточение российской военной активности вокруг ключевых подводных кабелей, пишет USM.

Вскоре после этого стало известно о повреждении еще одного подводного кабеля между Литвой и Швецией.

Передача данных между Финляндией и Германией была полностью остановлена из-за повреждения кабеля, являющегося единственным прямым каналом связи между Финляндией и Центральной Европой. Этот кабель проходил рядом с критически важной подводной инфраструктурой.

Причастность РФ

Как отмечает корреспондент.net, некоторые эксперты не исключают, что к диверсиям причастны россияне: они заинтересованы в ослаблении связи между странами запада.

Там отмечают, что если разрушить международную кабельную сеть, то не только телефоны, но и компьютеры останутся без интернета. В частности, это окажет влияние практически на каждую сферу жизни.

В январе 2022 года The Daily Mail написало статью, в которой говорилось о возможной атаке на подводные сети кабелей со стороны россиян. В частности, начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин говорил о "феноменальном росте активности" российских подлодок за последние 20 лет. По его словам, эти субмарины обладают техническими возможностями, чтобы вывести из строя международную кабельную систему и погрузить мир в глобальную депрессию.

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А уже в 2024 году зафиксировали случаи повреждения кабелей. Относительно случая, 18 ноября, следователи предполагают, что китайский сухогруз "Yi Peng 3", повредивший оба важных кабеля передачи данных, сделал это намеренно, когда его якорь простирался более 160 километров по дну Балтийского моря. Правоохранители проверяют возможные связи капитана судна с российской разведкой, пишет WSJ.

По информации Kpler с марта 2024 года китайский сухогруз Yi Peng 3 начал возить российский уголь и другие грузы, заходя в порты РФ. К моменту обрыва кабелей в Балтийском море корабль был загружен российскими удобрениями.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко называет цели российских диверсий Кремля: разъединить сплоченность Европы и добиться уменьшения поддержки Украины.

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире FREEДОМ выразил убеждение, что на все действия Москвы необходимо отвечать адекватными атаками на государственные структуры РФ, потому что Путин понимает только язык силы.

"Они (россияне — ред.) постоянно тестируют на самом деле страны НАТО для того, чтобы показать, где та точка, с которой они развернутся и так далее. Речь идет о том, что россияне будут непрерывно это делать и будут искать новые точки, пока не получат" конкретный ответ", – сказал Загородний.

Он добавил, что Путин будет и дальше совершать гибридные атаки, потому что у него нет другого выхода. Как считает Загородний, страны Запада слабо реагируют на действия России на их территории.

Теневый флот РФ – почему он представляет угрозу

В 2024 году российский теневой флот значительно вырос и теперь насчитывает более тысячи судов, используемых РФ для транспортировки нефти в обход международных санкций.

Заметим, российский "теневой флот" состоит из танкеров, часто регистрируемых под флагами оффшорных юрисдикций, обеспечивающих около 80% морского экспорта российской нефти.

Как сказала в комментарии " Эспрессо " генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко после внедрения первых ограничений на экспорт российской нефти в декабре 2022 года РФ начала искать пути их обхода, собрав более 400 танкеров для перевозки нефти, несмотря на режим санкций.

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"Покупает она старые танкеры через корпоративные оффшорные структуры и используя компании-однодневки, которые создаются исключительно для закупки судна и затем исчезают. Следовательно, используя подставные компании и сложные юридические схемы, России удается усложнить процесс отслеживания таких манипуляций и наложения соответствующих санкций", — отметила Елена Лапенко.

По словам Елены Лапенко, маршрут самого судна на самом деле отследить несложно, если ставить себе такую цель.

Такого же мнения придерживается и руководитель мониторинговой группы редакции BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. Также он отметил, что пока у РФ будет возможность продавать нефть, до тех пор она будет иметь возможность вести войну против Украины.

Как пишет Politico, Россия может использовать теневой флот для стратегических морских перевозок. Отметим, что стратегические морские перевозки являются одним из видов военной деятельности, который происходит далеко от глаз общественности. В частности, коммерческие суда перевозят необходимое для армии снаряжение — от танков до горючего.

Таким образом, этот огромный флот представляет дополнительную угрозу для стран-членов НАТО.

НАТО обеспокоены

После повреждения подводного интернет-кабеля, который соединяет Сантахамину вблизи Хельсинки с Ростоком (Германия), Минобороны Финляндии призвало НАТО и Европейский Союз усилить меры по защите критических подводных сетей от гибридных угроз.

Глава Минобороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что РФ до сих пор имеет возможность совершать диверсии в Европе, что представляет серьезную угрозу для региональной безопасности, пишет Politico.

В свою очередь Министр обороны Германии Борис Писториус назвал повреждение "диверсией".

Хаккянен отметил, что подводные кабели – одна из самых уязвимых частей общественной инфраструктуры, особенно когда они находятся в международных водах.

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В ответ министры иностранных дел Германии, Испании, Польши, Италии, Франции и Великобритании в совместном заявлении выразили обеспокоенность по поводу "эскалации гибридных действий Москвы" против НАТО и ЕС. Они назвали эти действия беспрецедентными по масштабу и потенциальным последствиям.

Адмирал Пьер Вандье, командующий Альянсом по вопросам концепций и трансформации в интервью Defense News, сообщил, что НАТО разрабатывает собственный флот надводных беспилотников. Они будут предназначены для защиты критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях.

Такое решение овали представители Альянса, учитывая серию повреждений подводных кабелей в европейских водах, которые произошли в течение последнего года. Также Вандье сообщил, что его команда находится на ранней стадии разработки флота этих беспилотных аппаратов.

По словам адмирала, новый проект получил поддержку от центрального командования всех морских сил НАТО, известного как MARCOM и оперативного штаба альянса SACEUR.

Напомним, ранее ТСН.ua. сообщал, что Москва ужесточила операции по дестабилизации региона Балтийского моря.

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