Стався збій ChatGPT - OpenAI

Розробники запевняють, що працюють над усуненням виклику.

У чаті ChatGPT стався збій.

Про це інформує OpenAI.

У повідомленні йдеться про те, що є повідомлення про помилки викликів API та труднощі під час входу на platform.openai.com і ChatGPT.

"Ми виявили проблему та працюємо над її виправленням", - читаємо у повідомленні.

ChatGPT, Sora та API не працюють.

"Ми працюємо якнайшвидше, щоб повернути роботу служби в нормальний стан, і просимо вибачення за простої", - запевнили розробники.

Йдеться про те, що наразі деякий трафік повертається.

Програмісти продовжують працювати над відновленням роботи служби.

Нагадаємо, кіберфахівці б'ють на сполох. Вони вважають, що чат-боти зі штучним інтелектом є справжньою знахідкою для хакерів. Експерт пояснив, які дані можна вкрасти.

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