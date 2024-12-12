Стався збій ChatGPT - OpenAI

Розробники запевняють, що працюють над усуненням виклику.
У чаті ChatGPT стався збій.
Про це інформує OpenAI.
У повідомленні йдеться про те, що є повідомлення про помилки викликів API та труднощі під час входу на platform.openai.com і ChatGPT.
"Ми виявили проблему та працюємо над її виправленням", - читаємо у повідомленні.
ChatGPT, Sora та API не працюють.
"Ми працюємо якнайшвидше, щоб повернути роботу служби в нормальний стан, і просимо вибачення за простої", - запевнили розробники.
Йдеться про те, що наразі деякий трафік повертається.
Програмісти продовжують працювати над відновленням роботи служби.
Нагадаємо, кіберфахівці б'ють на сполох. Вони вважають, що чат-боти зі штучним інтелектом є справжньою знахідкою для хакерів. Експерт пояснив, які дані можна вкрасти.
Читайте також:
- У Китаї вчені протестували нову модель спілкування зі штучним інтелектом: як це допоможе на війні
- Британським суддям дозволили писати рішення за допомогою штучного інтелекту: що це означає
- Технологічна війна: як Україна на фронті використовує штучний інтелект та що відомо про унікальні системи
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.