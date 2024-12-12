Случился сбой ChatGPT — OpenAI

Разработчики уверяют, что работают над устранением вызова.

В чате ChatGPT произошел сбой.

Об этом сообщает OpenAI.

В сообщении говорится, что есть сообщения об ошибках вызовов API и трудностях при входе на platform.openai.com и ChatGPT.

"Мы выявили проблему и работаем над ее исправлением", — читаем в сообщении.

ChatGPT, Sora и API не работают.

"Мы работаем как можно быстрее, чтобы вернуть работу службы в нормальное состояние, и просим прощения за простои", — заверили разработчики.

Речь идет о том, что в настоящее время некоторый трафик возвращается.

Программисты продолжают работать над возобновлением работы службы.

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Напомним, киберспециалисты бьют тревогу. Они считают, что чат-боты с искусственным интеллектом являются настоящей находкой для хакеров. Эксперт объяснил, какие данные можно украсть.

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