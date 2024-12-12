4 раненых: Кадыров прокомментировал взрывы в Грозном

Президент Чечни Рамзан Кадыров подтвердил атаку БПЛА на полк полиции спецназначения в Грозном, по его данным, ранены 4 бойца.

Об этом говорится в соцсетях.

№Сегодня в 00:55 в Грозном над казармовыми домами специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД из ЧР был сбит беспилотник. Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца стражи. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьезных повреждений здание не получило", — говорится в заявлении Кадырова.

"Что касается боевого духа, то подобные попытки лишь укрепляют нашу веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом. Резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу", — убеждает Кадыров.

Не для того мы бережем нашу республику, чтобы позволить каким-то наркоманам, шайтанам или сатанистам воплощать их больные идеи. Мы этого так не оставим! И только за этих 4 раненых мы положим 400 укронатовцев", — написал он.

Также читайте Генштаб подтвердил, что ВСУ поразили нефтебазу врага в Брянской области

Напомним, ранее в Брянской области раздалась серия взрывов, после чего начался сильный пожар.

Позже россияне в соцсетях сообщили, что вспыхнул нефтеперерабатывающий завод и горел наливной пункт нефтепровода "Дружба".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.