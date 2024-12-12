Как разморозить мясо и рыбу: 10 способов

Казалось бы, что разморозить мясо или рыбу – самое простое дело на кухне. Но все не так легко. Если размораживать продукт долго, его верхние слои потеряют много питательных веществ. Что делать? Как быстро разморозить мясо и рыбу – читайте в материале ТСН.ua.

Как разморозить мясо за 10 минут

Что вам понадобится:

широкая и глубокая лоханка;

вода;

сахар-песок.

Что делать:

1,5 литра воды разогреть до 40 градусов. Добавить 3 столовых ложки сахара и хорошо перемешать. Положить в раствор мерзлый кусок мяса, оставить на 10 минут, чтобы он полностью разморозился.

Сахар, растворенный в воде, действует на процесс размораживания и усиливает вкусовые качества мяса. После этого блюдо получит немного пикантности.

Бабушкин способ, как разморозить мясо

Что вам понадобится:

глубокая емкость;

холодная (лучше всего ледяная) вода;

пищевая плёнка или пакет.

Что делать:

Кусок мяса нужно положить в емкость с водой, предварительно завернув его в пленку или пакет (плотно). Поставить емкость в холодильник на час-два. Если необходимо ускорить процесс, необходимо сначала поставить его перед включенным вентилятором. Вовремя сливайте в пакет воду во время размораживания.

Не следует размещать мясо в тарелке с водой без пищевой пленки. Также не используйте кипяток, ведь тогда продукт станет жестким.

Как быстро разморозить мясо с помощью соли

Как быстро разморозить мясо с помощью соли / Фото: Pexels

Что вам понадобится:

большая поваренная соль.

Что делать:

Извлеките из морозильной камеры мясо, которое нужно разморозить. Натрите кусок поварской солью. Оставьте на 15–20 минут.

После этого его можно готовить. Соль даже не нужно смывать водой, ведь теперь вам просто нужно меньше приправы добавлять в готовое блюдо.

Как разморозить мясо в микроволновке

Что вам понадобится:

микроволновка с функцией, которая позволяет довести до нужной температуры различные продукты;

тарелка или стеклянный контейнер.

Что делать:

Прежде всего следует подготовить мясо к размораживанию. Для этого его нужно достать из морозильной камеры и лишить полиэтилена (при размораживании будет появляться жидкость, которая будет кипеть и варить стейк). Поместите продукт в стеклянный контейнер или тарелку. Поставить ее на поднос в микроволновке. Если в вашей модели есть металлическая решетка, можете положить мясо на них, а снизу разместить тарелку, куда будет стекать жидкость. Установите режим "Размораживание" (символ капли воды) или "Быстрое оттаивание". Выберите тип продукта и нажмите "Старт". Когда печь подаст сигнал, продукт следует перевернуть. Сигнал может подаваться несколько раз.

Время зависит от массы, но обычно это 10–20 минут. Если в микроволновой печи нет режима "Размораживание", необходимо выбрать самую низкую мощность и включить на 2-3 минуты. Не забывайте переворачивать мясо.

Может помочь и мультиварка

Использовать для размораживания можно и мультиварку. Перед тем как размораживать мясо, его нужно избавить от упаковки и положить в чашу. Установите режим "Пар" и установите время 8-9 минут. Этого должно хватить. Аналогично работает и пароварка. Однако следует проверять продукт, чтобы он не начал вариться.

Если у вас есть время или как разморозить мясо в холодильнике

Как разморозить мясо в холодильнике / Фото: Pexels

Самое безопасное место для размораживания мяса – холодильник. Но такой способ трудно назвать быстрым, ведь вам понадобится 1 день, а то и больше. В зависимости от вида мяса и размера куска.

Что делать:

Положите кусок мяса в пакет и оставьте его на тарелке. Так вы можете собрать жидкость. Держать мясо лучше в нижней части холодильника.

Эксперты утверждают, что хранить в холодильнике размороженное мясо можно до пяти дней до приготовления. Но стоит обратить внимание на температуру – она не должна быть выше 4-5 градусов.

Используем рис для размораживания мяса

Что вам понадобится:

сухой рис;

микроволновка;

плотный пакет и ткань.

Что делать:

В емкость нужно насыпать сухой рис и поместить в микроволновку на 2 минуты (средняя мощность). Положить мясо в плотный пакет, замотать тканью. Опустите продукт в миску и засыпайте разогретым рисом. Время от времени необходимо разогревать рис повторно. Мясо доставать только тогда, когда оно разморозится.

Интересно, что после этого рис можно использовать для приготовления гарнира. А мясо не портится, его вкусовые свойства остаются на высоте.

Как быстро разморозить мясо с помощью уксуса

Что вам понадобится:

уксус;

вода;

плотный пакет;

миска.

Что делать:

Взять глубокую миску и положить внутрь мясо, завернутое в пакет. Налить уксус и воду (пропорция 1:1). Подождать, пока мясо разморозится.

Уксус замерзает при температуре ниже -20 градусов Цельсия, поэтому он растворяет лед, когда вступает с ним в реакцию. Мясо в пакете, поэтому происходит принцип "парникового эффекта" и лед растает равномерно.

Как быстро разморозить рыбу

Как быстро разморозить рыбу / Фото: Pexels

Что вам понадобится:

вода;

соль (лучше морская);

миска.

Что делать:

Воду необходимо подогреть до температуры в 40 градусов. Влить в миску, добавить 3 столовых ложки морской соли, размешать. Положить в раствор рыбу, подождать, чтобы она полностью разморозилась. При этом продукт замаринуется.

Время, необходимое для размораживания рыбы, зависит от размера.

Используйте микроволновку для размораживания рыбы

Часто после размораживания в микроволновке рыба получает специфический вкус. Но если все делать правильно, можно избежать этой проблемы.

Что делать: