Как разморозить мясо и рыбу: 10 способов

Казалось бы, что разморозить мясо или рыбу – самое простое дело на кухне. Но все не так легко. Если размораживать продукт долго, его верхние слои потеряют много питательных веществ. Что делать? Как быстро разморозить мясо и рыбу – читайте в материале ТСН.ua.
Как разморозить мясо за 10 минут
Что вам понадобится:
- широкая и глубокая лоханка;
- вода;
- сахар-песок.
Что делать:
- 1,5 литра воды разогреть до 40 градусов. Добавить 3 столовых ложки сахара и хорошо перемешать.
- Положить в раствор мерзлый кусок мяса, оставить на 10 минут, чтобы он полностью разморозился.
Сахар, растворенный в воде, действует на процесс размораживания и усиливает вкусовые качества мяса. После этого блюдо получит немного пикантности.
Бабушкин способ, как разморозить мясо
Что вам понадобится:
- глубокая емкость;
- холодная (лучше всего ледяная) вода;
- пищевая плёнка или пакет.
Что делать:
- Кусок мяса нужно положить в емкость с водой, предварительно завернув его в пленку или пакет (плотно).
- Поставить емкость в холодильник на час-два.
- Если необходимо ускорить процесс, необходимо сначала поставить его перед включенным вентилятором.
- Вовремя сливайте в пакет воду во время размораживания.
Не следует размещать мясо в тарелке с водой без пищевой пленки. Также не используйте кипяток, ведь тогда продукт станет жестким.
Как быстро разморозить мясо с помощью соли
Что вам понадобится:
- большая поваренная соль.
Что делать:
- Извлеките из морозильной камеры мясо, которое нужно разморозить.
- Натрите кусок поварской солью.
- Оставьте на 15–20 минут.
После этого его можно готовить. Соль даже не нужно смывать водой, ведь теперь вам просто нужно меньше приправы добавлять в готовое блюдо.
Как разморозить мясо в микроволновке
Что вам понадобится:
- микроволновка с функцией, которая позволяет довести до нужной температуры различные продукты;
- тарелка или стеклянный контейнер.
Что делать:
- Прежде всего следует подготовить мясо к размораживанию. Для этого его нужно достать из морозильной камеры и лишить полиэтилена (при размораживании будет появляться жидкость, которая будет кипеть и варить стейк).
- Поместите продукт в стеклянный контейнер или тарелку. Поставить ее на поднос в микроволновке.
- Если в вашей модели есть металлическая решетка, можете положить мясо на них, а снизу разместить тарелку, куда будет стекать жидкость.
- Установите режим "Размораживание" (символ капли воды) или "Быстрое оттаивание". Выберите тип продукта и нажмите "Старт".
- Когда печь подаст сигнал, продукт следует перевернуть. Сигнал может подаваться несколько раз.
Время зависит от массы, но обычно это 10–20 минут. Если в микроволновой печи нет режима "Размораживание", необходимо выбрать самую низкую мощность и включить на 2-3 минуты. Не забывайте переворачивать мясо.
Может помочь и мультиварка
Использовать для размораживания можно и мультиварку. Перед тем как размораживать мясо, его нужно избавить от упаковки и положить в чашу. Установите режим "Пар" и установите время 8-9 минут. Этого должно хватить. Аналогично работает и пароварка. Однако следует проверять продукт, чтобы он не начал вариться.
Если у вас есть время или как разморозить мясо в холодильнике
Самое безопасное место для размораживания мяса – холодильник. Но такой способ трудно назвать быстрым, ведь вам понадобится 1 день, а то и больше. В зависимости от вида мяса и размера куска.
Что делать:
- Положите кусок мяса в пакет и оставьте его на тарелке. Так вы можете собрать жидкость.
- Держать мясо лучше в нижней части холодильника.
Эксперты утверждают, что хранить в холодильнике размороженное мясо можно до пяти дней до приготовления. Но стоит обратить внимание на температуру – она не должна быть выше 4-5 градусов.
Используем рис для размораживания мяса
Что вам понадобится:
- сухой рис;
- микроволновка;
- плотный пакет и ткань.
Что делать:
- В емкость нужно насыпать сухой рис и поместить в микроволновку на 2 минуты (средняя мощность).
- Положить мясо в плотный пакет, замотать тканью.
- Опустите продукт в миску и засыпайте разогретым рисом.
- Время от времени необходимо разогревать рис повторно. Мясо доставать только тогда, когда оно разморозится.
Интересно, что после этого рис можно использовать для приготовления гарнира. А мясо не портится, его вкусовые свойства остаются на высоте.
Как быстро разморозить мясо с помощью уксуса
Что вам понадобится:
- уксус;
- вода;
- плотный пакет;
- миска.
Что делать:
- Взять глубокую миску и положить внутрь мясо, завернутое в пакет.
- Налить уксус и воду (пропорция 1:1).
- Подождать, пока мясо разморозится.
Уксус замерзает при температуре ниже -20 градусов Цельсия, поэтому он растворяет лед, когда вступает с ним в реакцию. Мясо в пакете, поэтому происходит принцип "парникового эффекта" и лед растает равномерно.
Как быстро разморозить рыбу
Что вам понадобится:
- вода;
- соль (лучше морская);
- миска.
Что делать:
- Воду необходимо подогреть до температуры в 40 градусов. Влить в миску, добавить 3 столовых ложки морской соли, размешать.
- Положить в раствор рыбу, подождать, чтобы она полностью разморозилась.
- При этом продукт замаринуется.
Время, необходимое для размораживания рыбы, зависит от размера.
Используйте микроволновку для размораживания рыбы
Часто после размораживания в микроволновке рыба получает специфический вкус. Но если все делать правильно, можно избежать этой проблемы.
Что делать:
- Достать из морозильной камеры замороженную рыбу. Положить ее на тарелку и поставить в микроволновку.
- Если у вас есть функция "Размораживание рыбы", установите ее.
- Если такой функции нет, необходимо установить 10-20% режим мощности на 5 минут.
- После сигнала печи достать тарелку и перевернуть рыбину на другую сторону.