Як розморозити м'ясо та рибу: 10 способів

Здавалося б, що розморозити м'ясо чи рибу - найпростіша справа на кухні. Та все не так легко. Якщо розморожувати продукт довго, його верхні шари втратять багато поживних речовин. Що ж робити? Як швидко розморозити м'ясо та рибу - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Як розморозити м'ясо за 10 хвилин
Що вам знадобиться:
- широка і глибока миска;
- вода;
- цукор-пісок.
Що робити:
- 1,5 літрів води розігріти до 40 градусів. Додати 3 столові ложки цукру та добре перемішати.
- Покласти в розчин мерзлий шматок м'яса, залишити на 10 хвилин, щоб він повністю розморозився.
Цукор, розчинений у воді, діє на процес розморожування та навіть підсилює смакові якості м'яса. Після цього страва отримає дещицю пікантності.
Бабусин спосіб, як розморозити м'ясо
Що вам знадобиться:
- глибока ємність;
- холодна (найкраще крижана) вода;
- харчова плівка або пакет.
Що робити:
- Шматок м'яса потрібно покласти до ємності з водою, попередньо загорнувши його в плівку або пакет (щільно).
- Поставити ємність у холодильник на годину-дві.
- Якщо потрібно пришвидшити процес, потрібно спочатку поставити її перед увімкненим вентилятором.
- Вчасно зливати в пакета воду під час розморожування.
Не варто розміщувати м'ясо у тарілці з водою без харчової плівки. Також не використовуйте окріп, адже тоді продукт стане жорстким.
Як швидко розморозити м'ясо за допомогою солі
Що вам знадобиться:
- велика кухарська сіль.
Що робити:
- Дістаньте з морозильної камери м'ясо, яке потрібно розморозити.
- Натріть шматок кухарською сіллю.
- Залиште на 15-20 хвилин.
Після цього можна його готувати. Сіль навіть не потрібно змивати водою, адже тепер вам просто потрібно менше приправи додавати до готової страви.
Як розморозити м'ясо у мікрохвильовій печі
Що вам знадобиться:
- мікрохвильова піч із функцією, яка дозволяє довести до потрібної температури різні продукти;
- тарілка або скляний контейнер.
Що робити:
- Передусім варто підготувати м'ясо до розморожування. Для цього його потрібно дістати з морозильної камери та зняти з нього поліетилен (під час розморожування буде з'являтися рідина, яка буде кипіти та варити стейк).
- Помістити продукт в скляний контейнер або тарілку. Поставити її на піднос у мікрохвильовій печі.
- Якщо в вашій моделі є металеві ґрати, можете покласти м'ясо на них, а знизу розмістити тарілку, куди буде стікати рідина.
- Встановити режим "Розморожування" (символ у вигляді краплі води) або "Швидкого відтавання". Обрати тип продукту і натиснути "Старт".
- Коли піч подасть сигнал, продукт потрібно перевернути. Сигнал може подаватися кілька разів.
Час залежить від маси, але зазвичай це 10-20 хвилин. Якщо у вашій мікрохвильовій печі немає режиму "Розморожування", потрібно обрати найнижчу потужність та увімкнути на 2-3 хвилини. Не забувайте перевертати м'ясо.
Може допомогти і мультиварка
Використовувати для розморожування можна й мультиварку. Перед тим, як розморожувати м'ясо, його потрібно позбавити від пакування і покласти до чаші. Встановіть режим "Пар" та поставте час 8-9 хвилин. Цього повинно вистачити. Аналогічно працює й пароварка. Однак слід перевіряти продукт, щоб він не почав варитися.
Якщо у вас є час, або як розморозити м'ясо в холодильнику
Найбезпечніше місце для розморожування м'яса - холодильник. Але такий спосіб важко назвати швидким, адже вам знадобиться 1 день, а то й більше. В залежності від виду м'яса та розміру шматка.
Що робити:
- Покласти шматок м'яса в пакет і залишити його на тарілці. Так ви зможете зібрати рідину.
- Тримати м'ясо краще в нижній частині холодильника.
Експерти стверджують, що зберігати в холодильнику розморожене м'ясо можна до п'яти днів перед приготуванням. Але варто звернути увагу на температуру - вона не повинна бути вищою за 4-5 градусів.
Використовуємо рис для розморожування м'яса
Що вам знадобиться:
- сухий рис;
- мікрохвильова піч;
- щільний пакет та тканина.
Що робити:
- В ємність потрібно насипати сухий рис та помістити в мікрохвильову піч на 2 хвилини (середня потужність).
- Покласти м'ясо в щільний пакет, замотати тканиною.
- Опустити продукт в миску та засипати розігрітим рисом.
- Час від часу потрібно розігрівати рис повторно. М'ясо діставати лише тоді, коли воно розморозиться.
Цікаво, що рис після цього можна використовувати для приготування гарніру. А м'ясо не псується, його смакові якості залишаються на висоті.
Як швидко розморозити м'ясо за допомогою оцту
Що вам знадобиться:
- оцет;
- вода;
- щільний пакет;
- миска.
Що робити:
- Взяти глибоку миску та покласти всередину м'ясо, загорнуте у пакет.
- Налити оцет і воду (пропорція 1:1).
- Зачекати, доки м'ясо розморозиться.
Оцет замерзає за температури нижче -20 градусів Цельсія, а тому він розчиняє лід, коли вступає з ним у реакцію. М'ясо в пакеті, тому відбувається принцип "парникового ефекту" і лід тане рівномірно.
Як швидко розморозити рибу
Що вам знадобиться:
- вода;
- сіль (краще морська);
- миска.
Що робити:
- Воду потрібно підігріти до температури в 40 градусів. Влити в миску, додати 3 столові ложки морської солі, розмішати.
- Покласти в розчин рибину, зачекати, щоб вона повністю розморозилася.
- Заодно продукт замаринується.
Час, необхідний для розморожування риби, залежить від розміру.
Використовуйте мікрохвильову піч для розморожування риби
Часто після розморожування в мікрохвильовій печі риба отримує специфічний смак. Але якщо все робити правильно, можна уникнути цієї проблеми.
Що робити:
- Дістати з морозильної камери заморожену рибину. Покласти її на тарілку та поставити в мікрохвильову піч.
- Якщо у вас є функція "Розморожування риби", встановлюєте її.
- Якщо такої функції немає, потрібно встановити 10-20% режим потужності на 5 хвилин.
- Після сигналу печі дістати тарілку та перевернути рибину на інший бік.