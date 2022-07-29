Як розморозити м'ясо та рибу: 10 способів

Здавалося б, що розморозити м'ясо чи рибу - найпростіша справа на кухні. Та все не так легко. Якщо розморожувати продукт довго, його верхні шари втратять багато поживних речовин. Що ж робити? Як швидко розморозити м'ясо та рибу - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як розморозити м'ясо за 10 хвилин

Що вам знадобиться:

широка і глибока миска;

вода;

цукор-пісок.

Що робити:

1,5 літрів води розігріти до 40 градусів. Додати 3 столові ложки цукру та добре перемішати. Покласти в розчин мерзлий шматок м'яса, залишити на 10 хвилин, щоб він повністю розморозився.

Цукор, розчинений у воді, діє на процес розморожування та навіть підсилює смакові якості м'яса. Після цього страва отримає дещицю пікантності.

Бабусин спосіб, як розморозити м'ясо

Що вам знадобиться:

глибока ємність;

холодна (найкраще крижана) вода;

харчова плівка або пакет.

Що робити:

Шматок м'яса потрібно покласти до ємності з водою, попередньо загорнувши його в плівку або пакет (щільно). Поставити ємність у холодильник на годину-дві. Якщо потрібно пришвидшити процес, потрібно спочатку поставити її перед увімкненим вентилятором. Вчасно зливати в пакета воду під час розморожування.

Не варто розміщувати м'ясо у тарілці з водою без харчової плівки. Також не використовуйте окріп, адже тоді продукт стане жорстким.

Як швидко розморозити м'ясо за допомогою солі

Як швидко розморозити м'ясо за допомогою солі / Фото: Pexels

Що вам знадобиться:

велика кухарська сіль.

Що робити:

Дістаньте з морозильної камери м'ясо, яке потрібно розморозити. Натріть шматок кухарською сіллю. Залиште на 15-20 хвилин.

Після цього можна його готувати. Сіль навіть не потрібно змивати водою, адже тепер вам просто потрібно менше приправи додавати до готової страви.

Як розморозити м'ясо у мікрохвильовій печі

Що вам знадобиться:

мікрохвильова піч із функцією, яка дозволяє довести до потрібної температури різні продукти;

тарілка або скляний контейнер.

Що робити:

Передусім варто підготувати м'ясо до розморожування. Для цього його потрібно дістати з морозильної камери та зняти з нього поліетилен (під час розморожування буде з'являтися рідина, яка буде кипіти та варити стейк). Помістити продукт в скляний контейнер або тарілку. Поставити її на піднос у мікрохвильовій печі. Якщо в вашій моделі є металеві ґрати, можете покласти м'ясо на них, а знизу розмістити тарілку, куди буде стікати рідина. Встановити режим "Розморожування" (символ у вигляді краплі води) або "Швидкого відтавання". Обрати тип продукту і натиснути "Старт". Коли піч подасть сигнал, продукт потрібно перевернути. Сигнал може подаватися кілька разів.

Час залежить від маси, але зазвичай це 10-20 хвилин. Якщо у вашій мікрохвильовій печі немає режиму "Розморожування", потрібно обрати найнижчу потужність та увімкнути на 2-3 хвилини. Не забувайте перевертати м'ясо.

Може допомогти і мультиварка

Використовувати для розморожування можна й мультиварку. Перед тим, як розморожувати м'ясо, його потрібно позбавити від пакування і покласти до чаші. Встановіть режим "Пар" та поставте час 8-9 хвилин. Цього повинно вистачити. Аналогічно працює й пароварка. Однак слід перевіряти продукт, щоб він не почав варитися.

Якщо у вас є час, або як розморозити м'ясо в холодильнику

Як розморозити м'ясо в холодильнику / Фото: Pexels

Найбезпечніше місце для розморожування м'яса - холодильник. Але такий спосіб важко назвати швидким, адже вам знадобиться 1 день, а то й більше. В залежності від виду м'яса та розміру шматка.

Що робити:

Покласти шматок м'яса в пакет і залишити його на тарілці. Так ви зможете зібрати рідину. Тримати м'ясо краще в нижній частині холодильника.

Експерти стверджують, що зберігати в холодильнику розморожене м'ясо можна до п'яти днів перед приготуванням. Але варто звернути увагу на температуру - вона не повинна бути вищою за 4-5 градусів.

Використовуємо рис для розморожування м'яса

Що вам знадобиться:

сухий рис;

мікрохвильова піч;

щільний пакет та тканина.

Що робити:

В ємність потрібно насипати сухий рис та помістити в мікрохвильову піч на 2 хвилини (середня потужність). Покласти м'ясо в щільний пакет, замотати тканиною. Опустити продукт в миску та засипати розігрітим рисом. Час від часу потрібно розігрівати рис повторно. М'ясо діставати лише тоді, коли воно розморозиться.

Цікаво, що рис після цього можна використовувати для приготування гарніру. А м'ясо не псується, його смакові якості залишаються на висоті.

Як швидко розморозити м'ясо за допомогою оцту

Що вам знадобиться:

оцет;

вода;

щільний пакет;

миска.

Що робити:

Взяти глибоку миску та покласти всередину м'ясо, загорнуте у пакет. Налити оцет і воду (пропорція 1:1). Зачекати, доки м'ясо розморозиться.

Оцет замерзає за температури нижче -20 градусів Цельсія, а тому він розчиняє лід, коли вступає з ним у реакцію. М'ясо в пакеті, тому відбувається принцип "парникового ефекту" і лід тане рівномірно.

Як швидко розморозити рибу

Як швидко розморозити рибу / Фото: Pexels

Що вам знадобиться:

вода;

сіль (краще морська);

миска.

Що робити:

Воду потрібно підігріти до температури в 40 градусів. Влити в миску, додати 3 столові ложки морської солі, розмішати. Покласти в розчин рибину, зачекати, щоб вона повністю розморозилася. Заодно продукт замаринується.

Час, необхідний для розморожування риби, залежить від розміру.

Використовуйте мікрохвильову піч для розморожування риби

Часто після розморожування в мікрохвильовій печі риба отримує специфічний смак. Але якщо все робити правильно, можна уникнути цієї проблеми.

Що робити: