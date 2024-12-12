У Грозному пролунали вибухи - соцмережі

У ніч проти 12 грудня 2024 року у Чеченській республіці РФ - дуже гаряче.

Моніторингові канали та соціальні мережі інформують, що будівля другого полку МВС в Грозному під атакою БПЛА.

Також повідомляється про численні вибухи та заграву унаслідок вибухів.

За попередньою інформацією, є поранені.

Наразі місцеві спецслужби прямують на місце інциденту.

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Зауважимо, що 11 грудня, виповнилося 30 років, як російські агресори напали на Чеченську Республіку Ічкерія. У цей день в 1994 році Росія розпочала першу чеченську війну.

Нагадаємо, раніше у Брянській області пролунала серія вибухів, після чого почалася сильна пожежа.

Пізніше росіяни в соцмережах повідомили, що спалахнув нафтопереробний завод, і що горів наливний пункт нафтопроводу "Дружба".

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