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У Грозному пролунали вибухи - соцмережі

У Грозному пролунали вибухи - соцмережі

У Грозному пролунали вибухи - соцмережі

Містяни дуже занепокоєні / Фото: із соцмереж

У Чечні - "гаряче".

У ніч проти 12 грудня 2024 року у Чеченській республіці РФ - дуже гаряче. 

Моніторингові канали та соціальні мережі інформують, що будівля другого полку МВС в Грозному під атакою БПЛА.

Також повідомляється про численні вибухи та заграву унаслідок вибухів. 

За попередньою інформацією, є поранені. 

Наразі місцеві спецслужби прямують на місце інциденту.

Зауважимо, що 11 грудня, виповнилося 30 років, як російські агресори напали на Чеченську Республіку Ічкерія. У цей день в 1994 році Росія розпочала першу чеченську війну.

Нагадаємо, раніше у Брянській області пролунала серія вибухів, після чого почалася сильна пожежа.

Пізніше росіяни в соцмережах повідомили, що спалахнув нафтопереробний завод, і що горів наливний пункт нафтопроводу "Дружба".

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