В Грозном прогремели взрывы — соцсети

В ночь на 12 декабря 2024 года в Чеченской республике РФ — очень горячо.

Мониторинговые каналы и социальные сети сообщают, что здание второго полка МВД в Грозном под атакой БПЛА.

Также сообщается о многочисленных взрывах и зареве в результате взрывов.

По предварительной информации, ранены.

В настоящее время местные спецслужбы направляются на место инцидента.

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Заметим, что 11 декабря исполнилось 30 лет, как российские агрессоры напали на Чеченскую Республику Ичкерия. В этот день в 1994 году Россия начала первую чеченскую войну.

Напомним, ранее в Брянской области раздалась серия взрывов, после чего начался сильный пожар.

Позже россияне в соцсетях сообщили, что вспыхнул нефтеперерабатывающий завод и горел наливной пункт нефтепровода "Дружба".

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