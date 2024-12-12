В Грозном прогремели взрывы — соцсети

В Чечне – "горячее".
В ночь на 12 декабря 2024 года в Чеченской республике РФ — очень горячо.
Мониторинговые каналы и социальные сети сообщают, что здание второго полка МВД в Грозном под атакой БПЛА.
Также сообщается о многочисленных взрывах и зареве в результате взрывов.
По предварительной информации, ранены.
В настоящее время местные спецслужбы направляются на место инцидента.
Заметим, что 11 декабря исполнилось 30 лет, как российские агрессоры напали на Чеченскую Республику Ичкерия. В этот день в 1994 году Россия начала первую чеченскую войну.
Напомним, ранее в Брянской области раздалась серия взрывов, после чего начался сильный пожар.
Позже россияне в соцсетях сообщили, что вспыхнул нефтеперерабатывающий завод и горел наливной пункт нефтепровода "Дружба".
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